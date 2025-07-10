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"Тела погибших военных ВСУ уничтожают в крематории": что известно

Цинизм России вышел на новый уровень: очередной фейк вражеской пропаганды

10 июля 2025, 17:59
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Кречмаровская Наталия

Россия пытается вызвать недоверие украинцев к власти, распространяя фейки о телах погибших воинов. Об очередном вражеском вбросе сообщили в Центре противодействия дезинформации.

"Тела погибших военных ВСУ уничтожают в крематории": что известно

Военные. Иллюстративное фото

Аналитики Центра отметили, что информация о якобы уничтожении тел погибших военных ВСУ в крематории в Тернопольской области является фейком. Отмечается, что вражеские Telegram-каналы распространяют видео якобы из камеры наблюдения, утверждая, что в Тернопольской области "действует крематорий для сжигания тел военных ВСУ, чтобы избежать выплат компенсаций".

"На самом деле это очередная фейковая постановка российских пропагандистов. В Тернополе и области нет ни одного действующего крематория. Соответственно, видео и информация, распространяющая вражеские TG-каналы, — фейк", — отмечают в Центре противодействия дезинформации.

Отмечают, что подобная ложь преследует цель дискредитировать государство и посеять уныние среди семей военных.

В Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности уточнили, что так называемый видеодоказательство, приведенное пропагандистами, не выдерживает никакой критики. На нем видны люди в масках и белых комбинезонах, запихивающие длинный сверток в дверцу какого-то неизвестного сооружения.

"Кто эти люди, что в пакете и какое это имеет отношение к несуществующему "Тернопольскому крематорию" — остается загадкой", — говорится в сообщении.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что в Центре противодействия дезинформации рассказали об очередном российском фейке — якобы в Сумах детям предлагают собирать дроны за деньги. Аналитики Центра подчеркнули, что такая информация фейковая. Отмечают, что вражеские Telegram-каналы распространяют фото якобы объявления, размещенного в городе Сумы, в котором детям предлагают летнюю подработку — собирать дроны за деньги.



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Источник: https://www.facebook.com/protydiyadezinformatsiyi.cpd/posts/pfbid02fntF8d4ZHQj3fMSF7YHrsu32aL9ra1tujKgEBc1knaP5nyxoGF7cWyWfCeTqvLaAl
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