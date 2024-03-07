ТЦК проваливают мобилизацию. Военный объяснил в чем ключевая проблема

Как подчеркнул Сазонов, когда человек получает повестку и понимает, что должен идти в армию, то на самом деле не имеет никакой информации о своей судьбе – ни куда его отправят, ни о том, какие обязанности будет выполнять. Как подчеркнул военный, именно такой подход ужасно демотивирует мужчин.

ТЦК мобилизация

По его словам, именно поэтому нужно все же взять на вооружение идею рекрутинга, когда есть возможность выбрать конкретную бригаду или, например, должность, в которой есть необходимость и на которой мобилизованный будет максимально полезен.

Как подчеркнул Сазонов, именно такой план работы должны взять на вооружение ТЦК. Тем более, добавляет он у 3 ОШБр, 5 ОШБр, у подразделения "Кракен" уже есть положительный опыт в этом направлении.

"Это будет значительно лучше работать для тех, кто действительно хочет защищать страну, без ТЦК и учебных центров",

– подчеркнул Сазонов.

Кроме того, он прокомментировал возможность уменьшения призывного возраста до 25 лет. По его словам, на фронте воюют многие добровольцы в возрасте даже 20-22 года, и они очень хорошо себя показывают. Военные, которым, например 50 лет и больше, часто имеют проблемы со здоровьем, им тяжело на фронте.

При этом военный добавил, что также есть вопросы к народным депутатам в контексте возможности бронирования мужчин от призыва и идее выдавать бронь при зарплате от 35 000 гривен. По его словам, получается, что власти предлагают мобилизовать бедных, а богатых хотят оставить в тылу. Сазонов подчеркнул, что это плохая идея.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что народные депутаты никак не могут принять закон о мобилизации. Сейчас они находятся на этапе рассмотрения правок, которых более 4000.