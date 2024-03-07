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ТЦК проваливают мобилизацию. Военный объяснил в чем ключевая проблема

Система работы ТЦК, а также учебных центров практически не работает, эти структуры уже давно исчерпали свой жизненный ресурс, заявил в эфире «24 канала» военный Кирилл Сазонов. Кроме того, эти структуры не мотивируют идти в армию

сегодня, 17:43
Автор:
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Ткачик Олеся
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Как подчеркнул Сазонов, когда человек получает повестку и понимает, что должен идти в армию, то на самом деле не имеет никакой информации о своей судьбе – ни куда его отправят, ни о том, какие обязанности будет выполнять. Как подчеркнул военный, именно такой подход ужасно демотивирует мужчин.

ТЦК проваливают мобилизацию. Военный объяснил в чем ключевая проблема

ТЦК мобилизация

По его словам, именно поэтому нужно все же взять на вооружение идею рекрутинга, когда есть возможность выбрать конкретную бригаду или, например, должность, в которой есть необходимость и на которой мобилизованный будет максимально полезен.

Как подчеркнул Сазонов, именно такой план работы должны взять на вооружение ТЦК. Тем более, добавляет он у 3 ОШБр, 5 ОШБр, у подразделения "Кракен" уже есть положительный опыт в этом направлении.

"Это будет значительно лучше работать для тех, кто действительно хочет защищать страну, без ТЦК и учебных центров",
– подчеркнул Сазонов.

Кроме того, он прокомментировал возможность уменьшения призывного возраста до 25 лет. По его словам, на фронте воюют многие добровольцы в возрасте даже 20-22 года, и они очень хорошо себя показывают. Военные, которым, например 50 лет и больше, часто имеют проблемы со здоровьем, им тяжело на фронте.

При этом военный добавил, что также есть вопросы к народным депутатам в контексте возможности бронирования мужчин от призыва и идее выдавать бронь при зарплате от 35 000 гривен. По его словам, получается, что власти предлагают мобилизовать бедных, а богатых хотят оставить в тылу. Сазонов подчеркнул, что это плохая идея.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что народные депутаты никак не могут принять закон о мобилизации. Сейчас они находятся на этапе рассмотрения правок, которых более 4000.




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Источник: https://24tv.ua/mobilizatsiya-ukrayini-sazonov-skazav-yak-nabirati-lyudey-do_n2509935
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