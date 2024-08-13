ТЦК не видит некоторые данные об отсрочке в реестре "Оберег": названо неожиданное объяснение

ТЦК не видит в реестре "Оберег" данных из социальных реестров для предоставления автоматической отсрочки из-за отсутствия финансирования, заявили в Министерстве социальной политики. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на "Судебно-юридическую газету".



ТЦК не видит некоторые данные об отсрочке в реестре "Оберег". Фото из открытых источников

В украинских министерствах указывают, что "бегать должны данные, а не люди!". Если человек имеет право на отсрочку по своему социальному статусу, например, если это лицо с инвалидностью, то ему не нужно идти в ТЦК и сообщать свои данные, которые уже присутствуют в государственных базах и реестрах.

По этому принципу должен работать единый государственный реестр "Оберег", постоянно осуществляющий передачу и актуализацию данных по всем военнообязанным, призывникам, резервистам.

5 июня Кабмин поручил в течение месяца Министерству обороны и разным органам обеспечить взаимодействие с реестром "Оберег" с целью автоматической передачи данных. Таким образом система автоматически предоставляла бы данные об отсрочке от военной службы ее продлении. Однако оказалось, что эта программа не реализована из-за нехватки средств.

"В связи с отсутствием финансирования, поэтому передача сведений из баз данных Минсоцполитики в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов не осуществляется", — сообщили в Минсоцполитики.

Поэтому ТЦК не видит некоторые данные военнообязанных об отсрочке в реестре "Оберег", в том числе и в отношении лиц с инвалидностью, данные которых должны автоматически обновляться.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, действительно ли украинцам стали присылать повестки по почте.

Также "Комментарии писали о суде над работником ТЦК. Благодаря искреннему раскаянию судьи решили сотруднику ТЦК выписать штраф за организацию фиктивной службы.