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ТЦК будут выписывать повестки по-новому: что изменил Кабмин

Теперь в ТЦК смогут подписывать повестки с помощью квалифицированной электронной подписи.

10 июля 2024, 19:30
Автор:
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Лиля Воробьева
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Кабинет министров Украины принял постановление об уменьшении бумажной нагрузки на ТЦК и централизованной печати повесток. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

ТЦК будут выписывать повестки по-новому: что изменил Кабмин

Вручение повесток в Украине (фото из открытых источников)

Согласно постановлению теперь ТЦК смогут формировать повестки с помощью Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов, что значительно упрощает и ускоряет процедуру.

Раньше операторам ТЦК приходилось вручную выписывать повестки, что занимало много времени и ресурсов. Сейчас этот процесс становится централизованным: повестки можно формировать и распечатывать с помощью реестра "Оберег".

Также работники ТЦК смогут подписывать повестки с помощью квалифицированной электронной подписи.

Эти нововведения позволят уменьшить бумажную нагрузку на ТЦК и оптимизировать процессы военного учета, повышая их эффективность.

"Стоит отметить, что способ оповещения военнообязанных не изменился — повестки и дальше будут вручаться лично или направляться средствами почты", — пояснили в Минобороны.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в Минобороны сделали новое заявление об электронных повестках . В Министерстве обороны не работают над внедрением электронных повесток. Для этого необходимо принять соответствующее законодательство. Такое заявление в интервью NV сделала заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко.

По ее словам, пока не будет принято законодательство, работа над электронными повестками не может начаться. На вопрос, поддерживает ли заместитель министра обороны идею электронных повесток, она заявила, что это возможно только при условии, что от идеи до принятия закона пройдут все нормотворческие процедуры.
 



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