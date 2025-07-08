ТЦК будут в движении: нардеп рассказал, как теперь изменится мобилизация

Серия ударов страны-агрессора по Территориальным центрам комплектования и социальной поддержки не могут сорвать процесс мобилизации в Украине, но могут изменить формат работы ТЦК и СП. Об этом в эфире канала "Киев24" рассказал нардеп, член комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Александр Федиенко.

ТЦК. Фото: из открытых источников

"Россияне понимают, что не все так хорошо у них на передовой на фронте, хотя они путем невероятных потерь пытаются продвигаться дальше, но это начинают понимать и в России есть определенное недовольство, хотя это полицейская страна и там такие настроения будут пытаться подавить", — отметил политик.

По его словам, поэтому враг пытается сорвать мобилизацию в Украине, чтобы не было им сопротивления на поле боя.

Он отметил, что россияне сначала проводили эмоциональную кампанию, пытаясь дискредитировать ТЦК, в частности, через "подсветку" бусификации.

Федиенко считает, что украинское общество все же не среагировало так, как хотел враг, на удары по ТЦК, а наоборот поддерживает тех военнослужащих, которые находились там, потому что теперь нельзя сказать, что они не находятся под обстрелами врага.

Нардеп отметил, что ТЦК будут децентрализованы. Где-то будет происходить один прием, где-то – другой, если это нужно.

Федиенко высказал мнение, что сейчас просто большей части ТЦК необходимо перейти на мобильно-передвижной элемент работы с гражданами Украины. И главное, необходимо сделать все для того, чтобы не допускать скопления, огромных очередей военнообязанных, гражданских, которые были под ТЦК.

По его словам, также усилится работа ТЦК и СП в цифровом формате. Федиенко отметил, что все данные по мобилизации находятся в системе "Оберег".

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