РФ срывает мобилизацию в Украине: в ЦПД раскрыли новую тактику Кремля

Страна-агрессор развернула очередную информационно-психологическую операцию против Украины, направленную на подрыв мобилизационного процесса. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении Центра противодействия дезинформации.

Удары по ТЦК. Фото: из открытых источников

В частности, вражеские ресурсы активно распространяют фейковые Telegram-боты, якобы предназначенные для отправки координат зданий городских и территориальных центров комплектования.

Эта кампания разворачивается на фоне серии ударов по ТЦК в разных регионах Украины, что может свидетельствовать о спланированной и скоординированной попытке врага дестабилизировать ситуацию, посеять панику среди граждан и сорвать проведение мобилизационных мероприятий.

Кроме того, такие Telegram-боты могут использоваться для сбора персональных данных украинцев, которые враг может в дальнейшем использовать для давления, шантажа или дезинформации.

Силовые структуры призывают не взаимодействовать с подозрительными Telegram-ботами и немедленно сообщать о них компетентные органы.

Стоит отметить, в последние недели российская армия изменила тактику воздушных атак по территории Украины. В частности, россияне начали атаковать здания ТЦК и СП. В большинстве случаев это приводит к жертвам и раненым среди гражданского населения. Однако страдают и военные.

В частности, сегодня россияне "Шахедами" атаковали города Харьков и Запорожье. Впоследствии стало известно, что целью врага были здания областных ТЦК и СП. Сейчас уже известно о десятках раненых в обоих городах.

Читайте также на портале "Комментарии" — в Минобороны России подтвердили, что нанесли целенаправленные удары по территориальным центрам комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) в Украине. По версии российского военного командования эти атаки направлены на военную инфраструктуру и связанные с ней объекты.