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В России отреагировали на удары по ТЦК: назвали причину

Россия заявляет о целенаправленных ударах по ТЦК в Украине, которые называют военными объектами.

7 июля 2025, 15:08
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Slava Kot

В Министерстве обороны России подтвердили, что нанесли целенаправленные удары по территориальным центрам комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) в Украине. По версии российского военного командования эти атаки направлены на военную инфраструктуру и связанные с ней объекты.

В России отреагировали на удары по ТЦК: назвали причину

Атака по ТЦК. Фото из открытых источников

В сводках российского Минобороны заявили, что якобы за сутки поразили 138 объектов, среди которых также оказались ТЦК.

"Российские войска за сутки поразили ТЦК (аналоги военкоматов) ВСУ, предприятие сборки и места хранения ударных беспилотников", — сообщили в МО РФ.

Также российское ведомство утверждает об "уничтожении двух пусковых установок и двух радиолокационных станций зенитного ракетного комплекса Patriot". Кроме того, российская сторона заявила, что нанесла удары по "инфраструктуре военных аэродромов" и по "цеху сборки беспилотников". Никаких подтверждений этих слов нет.

Атаки по ТЦК в Украине: что произошло

7 июля Россия нанесла удары по объектам в Харькове и Запорожье. В Харькове было зафиксировано прямое попадание в здание областного ТЦК и СП, в результате чего ранения получили по меньшей мере три человека. В Запорожье обстрел произошел у здания местного ТЦК, где один украинский военный получил ранения.

Днем ранее, 6 июля, атака россиян была совершена на районный ТЦК в Кременчуге. По официальной информации, тогда обошлось без жертв среди военнослужащих и работников учреждения. В то же время повреждения получили соседние гражданские объекты, в частности жилой дом.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Украине объявили о закрытии первого ТЦК на фоне ударов РФ.

Также "Комментарии" писали о том, почему тактика Кремля с атакой на ТЦК себя оправдала.



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Источник: https://t.me/tass_agency/324225
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