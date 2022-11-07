Тайский политик использует фото Зеленского и Путина для своей рекламы

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
Внефракционный кандидат в городской совет Тайчжуна Дуань Типэй заявил во время своей избирательной кампании, что нужно остановить преступника Путина. Таким образом, появилась первая политическая реклама с тайваньским политиком и президентом России. На бигборде Дуань Типей становится на голову Путина, пытаясь его растоптать. Подходящее изображение появилось на Reddit.
Политик Тайваня в рекламе использовал фото Зеленского и Путина. Фото: из открытых источников
На этом тайский политик не остановился. Недавно он появился на новом рекламном изображении, где стоит рядом с президентом Украины Владимиром Зеленским. Дуань Типей таким образом пытается выразить свою поддержку Украине.
Тайский политик не в первый раз делает подобные заявления. В своей странице на Facebook Дуань Типей выражал солидарность украинскому народу и сочувствовал массовому убийству, в частности, в Буче. Также Типей критически высказывался о Путине.
Кроме того, тайский депутат проклинает величайших авторитарных лидеров мира, то есть России, Китая и Северной Кореи.
Посмотреть фото с тайским политиком, который топчет Путина и поддерживает Зеленского, можно ниже:
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский ожидает хорошие новости.
Также "Комментарии" писали, что российские военные съели нескольких животных в украинском зоопарке. Об этом стало известно после увольнения Лимана.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обсуждения
Новости