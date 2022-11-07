logo

BTC/USD

20697.99

ETH/USD

1579.95

LTC/USD

68.65

USD/UAH

40.10

EUR/UAH

39.70

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Тайский политик использует фото Зеленского и Путина для своей рекламы
commentss НОВОСТИ Все новости

Тайский политик использует фото Зеленского и Путина для своей рекламы

Дуань Типей стоит на голове у Владимира Путина и рядом с президентом Украины Владимиром Зеленским, выражая поддержку Украине.

сегодня, 17:20
Поделитесь публикацией:
Автор:

Slava Kot

Внефракционный кандидат в городской совет Тайчжуна Дуань Типэй заявил во время своей избирательной кампании, что нужно остановить преступника Путина. Таким образом, появилась первая политическая реклама с тайваньским политиком и президентом России. На бигборде Дуань Типей становится на голову Путина, пытаясь его растоптать. Подходящее изображение появилось на Reddit.

Тайский политик использует фото Зеленского и Путина для своей рекламы

Политик Тайваня в рекламе использовал фото Зеленского и Путина. Фото: из открытых источников

На этом тайский политик не остановился. Недавно он появился на новом рекламном изображении, где стоит рядом с президентом Украины Владимиром Зеленским. Дуань Типей таким образом пытается выразить свою поддержку Украине.

Тайский политик не в первый раз делает подобные заявления. В своей странице на Facebook Дуань Типей выражал солидарность украинскому народу и сочувствовал массовому убийству, в частности, в Буче. Также Типей критически высказывался о Путине.

"Пусть Бог благословит Украину от поражения до победы! Путина убьет пуля, и мир вернется в мир!" – пишет кандидат в городской совет Тайчжуна.

Кроме того, тайский депутат проклинает величайших авторитарных лидеров мира, то есть России, Китая и Северной Кореи.

"Пусть Путин внезапно умрет, у Си Цзиньпина будет инсульт, а Ким Чен Ын получит инфаркт!" – пишет Дуань Типей.

Посмотреть фото с тайским политиком, который топчет Путина и поддерживает Зеленского, можно ниже:

Тайский политик использует фото Зеленского и Путина для своей рекламы - фото 2
Тайский политик использует фото Зеленского и Путина для своей рекламы - фото 3

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский ожидает хорошие новости.

Также "Комментарии" писали, что российские военные съели нескольких животных в украинском зоопарке. Об этом стало известно после увольнения Лимана.



Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.reddit.com/r/ukraine/comments/ymob3a/taiwanese_politician_running_ukraine_support_ads/
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!