Тайский политик использует фото Зеленского и Путина для своей рекламы

Внефракционный кандидат в городской совет Тайчжуна Дуань Типэй заявил во время своей избирательной кампании, что нужно остановить преступника Путина. Таким образом, появилась первая политическая реклама с тайваньским политиком и президентом России. На бигборде Дуань Типей становится на голову Путина, пытаясь его растоптать. Подходящее изображение появилось на Reddit.



Политик Тайваня в рекламе использовал фото Зеленского и Путина. Фото: из открытых источников

На этом тайский политик не остановился. Недавно он появился на новом рекламном изображении, где стоит рядом с президентом Украины Владимиром Зеленским. Дуань Типей таким образом пытается выразить свою поддержку Украине.

Тайский политик не в первый раз делает подобные заявления. В своей странице на Facebook Дуань Типей выражал солидарность украинскому народу и сочувствовал массовому убийству, в частности, в Буче. Также Типей критически высказывался о Путине.

"Пусть Бог благословит Украину от поражения до победы! Путина убьет пуля, и мир вернется в мир!" – пишет кандидат в городской совет Тайчжуна.

Кроме того, тайский депутат проклинает величайших авторитарных лидеров мира, то есть России, Китая и Северной Кореи.

"Пусть Путин внезапно умрет, у Си Цзиньпина будет инсульт, а Ким Чен Ын получит инфаркт!" – пишет Дуань Типей.

Посмотреть фото с тайским политиком, который топчет Путина и поддерживает Зеленского, можно ниже:



Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский ожидает хорошие новости.



Также "Комментарии" писали, что российские военные съели нескольких животных в украинском зоопарке. Об этом стало известно после увольнения Лимана.

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