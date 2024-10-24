Тараканы будут помогать ВСУ уничтожать россиян на войне: детали

Министерство обороны сообщило о внедрении новой роботизированной техники на линии фронта. Речь идет о логистической платформе "Тарган", которая будет помогать украинским военным более эффективно выполнять боевые задачи. Эта инновация была разработана украинскими инженерами и уже активно используется подразделениями Сил обороны.

Украинский военный. Фото из открытых источников

"Тарган" — это наземный робот, предназначенный для выполнения логистических задач: он транспортирует боеприпасы, медикаменты, продукты и снаряжение в условиях боевых действий. Благодаря компактным размерам, "Тарган" легко помещается в микроавтобус или автомобильный прицеп, что позволяет оперативно доставлять его к фронту или другие места для выполнения поставленных задач.

Робот оснащен бесшумным электрическим двигателем, что делает его тихим и малозаметным для врага. Большие резиновые колеса позволяют ему преодолевать различные препятствия, включая грязь и снег. "Тарган" способен перевозить до 200 кг груза. Военные держат в секрете точную дальность, на которую может передвигаться дрон, но она отмечается как значительная.

Беспилотный наземный роботизированный комплекс "Тарган". Фото: Министерство обороны Украины

Число таких машин в ВСУ остается тайной, но их появление уже является важным шагом в технологическом развитии украинской армии.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в начале 2025 года Украина получит от Франции мощную военную технику.

Также "Комментарии" писали об успехах ВСУ, которым удалось уничтожить ценную военную технику оккупантов. У России было всего 10 таких средств.