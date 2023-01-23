«Танковые опасения»: Что сдерживает Запад

Поставке современных танков в Украину из других государств мешает стереотип западных политиков, что это символ наступательного вооружения, пишут "Комментарии" со ссылкой на мнение военного эксперта Яна Матвеева, которое он озвучил в Телеэфире.



ТАНК LEOPARD-2. ФОТО GETTY IMAGES

Как говорит эксперт, западные страны должны действовать еще более рационально по вопросу поддержки Украины вооружением. Ибо здесь очень важен вопрос времени, поскольку поставки вооружения помимо прочего еще связаны с военной подготовкой, освоением самой техники. Если вопрос по поставкам танков Leopard для ВСУ решится, например, в конце февраля или в марте, то полноценно действовать на фронте они смогут всего за два-три месяца. Военный эксперт также отметил, что ранее Киев уже получал более тяжелое вооружение, а торможение в вопросе поставки танков связано скорее с символизмом.

“С абсолютно практической точки зрения танки ничем особо не отличаются от другого вооружения, которое может использоваться так же как наступательное. То есть, в сущности, оно уже поставлено. Но есть психологический момент. Танк смотрится как знак армии, знак наступательного вооружения. И, вероятно, многие политики США, Германии особенно, они все еще находятся под влиянием вот этого фактора”, — сказал Матвеев.

Он уточнил, что подобные политики опасаются, что танки НАТО будут воевать с российскими танками.

“Хотя мы прекрасно знаем, что те же поляки отправили уже множество танков Т-72, которые, по сути, были их собственностью, стояли у них на вооружении. Они точно так же являлись танками, по сути, страны-НАТО. Они вроде бы старые, советского производства, но это были их танки. А соответственно, этот блок тоже, можно сказать, преодолен. Британцы уже сказали, что они поставят-таки свои Challenger. В общем, ломается этот стереотип”, — сказал военный эксперт.

Матвеев также считает, что вопрос о сложности управления американскими танками Abrams, о сложностях ремонта – это скорее поводы, чем реальная причина в отказе от поставки их в Украину. По его мнению, в США опасаются увеличить уровень эскалации.

“Символ армии США – это, конечно, танк Abrams. Если они начнут противостоять армии РФ прямо на поле боя, все немного с опаской это воспринимают”, — сказал Матвеев, добавив, что эти опасения напрасны.

Как уже писали "Комментарии", Германия уже не против, если Польша передаст танки Leopard 2 Украине.

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