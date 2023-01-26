Танки – это только начало. Путин не будет в восторге от следующих шагов союзников Украины

Украинские военные планируют следующий шаг в борьбе против России. Дипломаты и политики хотят получить от стран Запада истребители, которые могут быть использованы против российской агрессии. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Politico.

Президент России Владимир Путин. Фото из открытых источников

После переговоров в Рамштайне казалось, что танки в Украину не попадут в ближайшее время, однако Германия и США объявили, что они готовы предоставить свои танки украинским военным. Следующим шагом для Украины будет получение истребителей. Об этом заявляли как украинские, так и зарубежные чиновники.

"Поставка самолетов в настоящее время запрещена", — сказал дипломат из североевропейской страны.

Однако в начале войны под запретом и красными линиями были пусковые установки HIMARS, которые ВСУ получили в середине лета, а в 2023 году Украина смогла договориться о танках. Politico утверждает, что в начале войны западные союзники договорились не предоставлять все оружие для Украины, чтобы не получить мощный ответ из России.

"Многие страны на Западе думают, что если бы мы поставляли Украине всю технику, которую они у нас просили на первом этапе войны, была бы сильная реакция России, в том числе ядерная. Это можно назвать процессом привыкания Путина", — говорит дипломат.

Таким образом, Украина смогла постепенно получать Javelins, Stingers, системы HIMARS, ПВО Patriot и танки. Поэтому поставки самолетов являются "только вопросом времени", как отмечает дипломат.

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