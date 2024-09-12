Танки, БТРы, БМП, пехота на мотоциклах: Россия пошла в рекордное наступление колоннами (ВИДЕО)

12 сентября российские оккупанты осуществили массированное наступление на позиции украинских военных на участке ответственности 46 аэромобильной бригады ВСУ. Как сообщает 46 ОАэмбр десантно-штурмовых войск, атака продолжалась с 05:45 утра до полудня и включала 4 волны атак с использованием 46 единиц техники, среди которых были танки, БТРы, БМП и пехота на мотоциклах.

ВСУ уничтожили многие бронетехники РФ (фото из открытых источников)

"Танки, БТРы, БМП, пехота на мотоциклах – в общей сложности на нас перло 46 единиц бронированных и не очень транспортных средств. И рекорд был установлен! Такого количества уничтоженной и поврежденной за один день вражеской техники на направлении ответственности 46 бригады еще действительно не было", – говорится в сообщении.



Украинские военные отразили это наступление, установив рекорд по количеству уничтоженной и поврежденной вражеской техники. Среди уничтоженных российских машин – 9 боевых машин пехоты, 2 танка, 2 бронетранспортера и 2 мотоцикла. Кроме этого, было выведено из строя 11 БМП.

Украинские десантники заверили, что те враги, которые смогли сбежать, могут ожидать новой встречи с ними в будущем.

"Кто из врагов успел вовремя скрыться, тем, считай, повезло — поживут еще. Но недолго, до следующей горячей встречи!", — уверяют десантники.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что ГУР уничтожили российский самолет над Черным морем. В ходе операции в акватории Черного моря воины спецподразделения ГУР МО Украины уничтожили российский боевой самолет Су-30СМ попаданием из ПЗРК.

Сообщается, что упавший в море истребитель принадлежал в состав 43 отдельного морского авиационного полка вкс рф, который базируется на аэродроме города Саки во временно оккупированном Крыму. оккупанты потеряли связь со своим боевым бортом 11 сентября 2024 года около 5 утра. Ориентировочно через три часа россияне начали поисково-спасательную операцию с привлечением самолета Ан-26, а также вертолетов Ми-8 и Ка-27.