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Тактика "пушечного мяса": сколько солдат теряет Россия

Россия теряет одного солдата за каждые 2,5 кв. метры в Украине

сегодня, 12:18
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Черновалова Кристина

Российские войска несут большие потери в своих попытках продвижения по украинской территории, теряя одного военнослужащего за каждые 2,5 квадратных метра завоеванной земли. Об этом сообщила Наталья Костенко, заместитель постоянного представителя Украины в Вене, на заседании Форума безопасности сотрудничества ОБСЕ, передает "Укринформ"

Тактика "пушечного мяса": сколько солдат теряет Россия

Россия теряет одного солдата на каждые 2,5 захваченные квадратные метры. Фото «Укринформ»

Костенко подчеркнула, что российское командование активно применяет тактику, предусматривающую большие человеческие потери ради очень малых территориальных достижений.

"Российское военное руководство в значительной степени полагается на тактику "пушечного мяса", демонстрируя, что оно может достигать прогресса только ценой, которую любая другая страна сочла бы неприемлемой. Подсчитано, что каждые 2,5 квадратных метра российского продвижения в Украине стоят" русским оккупантам жизнь одного солдата ", — сказала она.

Одним из наиболее трагических примеров является борьба за город Угледар, где россияне предприняли сотни попыток прорвать украинскую оборону. Эти попытки унесли много жизней, а город в итоге был разрушен до основания.

"Российским войскам удалось установить контроль над этим городом только после сотен ежедневных попыток прорвать украинскую оборону. Хотя российская пропаганда уже объявила это стратегической победой, реальность состоит в том, что даже с преобладающим количеством живой силы, артиллерии и авиации, российским войскам понадобилось два года, чтобы взять под контроль этот город, который они полностью разрушили", – заявила Костенко.

По ее словам, такая тактика вызывает беспокойство на международной арене, ведь она противоречит основным принципам гуманитарного права и международным обязательствам по защите гражданского населения.



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Источник: https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3915054-ukraina-v-obse-rosia-vtracae-odnogo-soldata-na-kozni-25-zahopleni-kvadratni-metri.html
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