Тактика Авдеевки: стало известно, где враг хочет оцепить украинских военных и блокировать логистику

Российско-украинская война продолжается, и оккупанты начали новое наступление на направлении Горловка-Торецк, чтобы угрожать Силам обороны в районе Клищиевки, сообщил военный эксперт Александр Мусиенко.

Война в Украине

"Как мне кажется, это попытка реализовать планы врага с южного фланга вокруг Клищиевки. Ведь враг продемонстрировал свои намерения действовать с северного фланга в районе Клищиевки", — отметил эксперт.

По его словам, цель остается такой же, как во время наступательных действий в Бахмуте, Авдеевке и других направлениях – попытка окружить украинские подразделения, блокировать их логистику и таким образом вытеснить их, выравнивая линию фронта. Мусиенко предположил, что это движение на Торецке именно об этом. То есть, подчеркнул он, это попытка выровнять фронт, вытеснить Силы обороны в районе Клищиевки и обеспечить продвижение вперед.

Военный эксперт также добавил, что такая тактика врага не новая и не стала неожиданной для украинского командования.

Учитывая, что враг уже не раз действовал подобным образом, украинские силы обороны и командования предусмотрели такие сценарии. Мусиенко считает, что таким сценариям будет эффективное противодействие.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что на прошлой неделе нардеп Марьяна Безугла сообщила о том, что ВСУ потеряли позиции под Торецком. Впоследствии эту информацию подтвердил нардеп Роман Костенко. По его словам, на Торецком направлении действительно, к сожалению, есть потеря позиций. При этом нардеп утверждает, что враг пытается растянуть силы ВСУ и захватить основные логистические пути.

Кроме того, военные эксперты прогнозируют, что враг в этом направлении будет пытаться "развить успех".





