Такого в НАТО не ожидали: в чем РФ уже превзошла Альянс

Москва сумела успешно восстановить свою военную экономику гораздо быстрее, чем ожидалось, и сейчас РФ производит гораздо больше артиллерийских боеприпасов, чем до начала большой войны в Украине. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал министр обороны Литвы Лауринас Кащюнас в кулуарах саммита НАТО в Вашингтоне, пишет "Business Insider".

НАТО и Россия. Фото: из открытых источников

Глава минобороны Литвы отметил, до полномасштабного вторжения российских войск в Украину в феврале 2022 года страна-агрессор производила до 400 тысяч 152-мм снарядов в год, и с тех пор эта цифра выросла до 2 миллионов. Отмечается, что в Европе, например, годовой объем производства этого типа артиллерийских боеприпасов составляет менее 600 тысяч, а в США — ниже 350 тысяч.

"Они (россияне – ред.) движутся довольно быстро", — сказал министр.

Кащюнас считает, что для создания заслуживающего доверия оборонительного режима, который сможет эффективно сдерживать Россию, необходимо заполнить пробелы в возможностях, таких как противовоздушная оборона и боеприпасы большой дальности.

"Мы движемся вперед, но постепенно", — констатировал министр.

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