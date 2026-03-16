Такого удара родная область Зенленского еще не видела: жуткие данные о жертвах и разрушениях

16 марта российские войска нанесли удар по Зайцевской общине на Днепропетровщине, что привело к гибели двух человек и ранениям еще семи жителей.

Об этом сообщил председатель ОВА Александр Ганжа, отметив, что обстрел нанес серьезные разрушения жилым домам и социальной инфраструктуре. В результате атаки были повреждены школа и по меньшей мере десять частных домов. Среди пострадавших — трое детей: две девочки 8 и 17 лет и 17-летний юноша. Три человека были госпитализированы с травмами средней тяжести, остальные получают медицинскую помощь амбулаторно. Спасатели извлекли из-под завалов тела двух погибших, не переживших обстрел.

Эта атака стала частью серии агрессивных действий России на территории Украины. Ранее вражеские силы обстреляли Киев и область, использовав ракеты и беспилотники, большинство из которых были сбиты силами ПВО. Также опасно оставалось в Запорожье, где в результате обстрела погиб один человек.

По данным на 11:00, украинские силы противовоздушной обороны успешно сбили или нейтрализовали 194 вражеских беспилотных летательных аппарата типа "Shahed", "Гербера", "Италмас" и других моделей на севере, юге и востоке страны. Зафиксированы прямые попадания 16 ударных дронов на 10 локациях и падение обломков сбитых летательных аппаратов на еще 11 территориях, что подтверждает активность и масштабы атак.

Украинские беспилотники сыграли ключевую роль в укреплении позиций Киева на международной дипломатической арене, заявил военный эксперт Иван Тимочко в эфире "Украинского Радио". Он подчеркнул, что вклад дронов в переговорный процесс не уступает, а иногда и превышает влияние работы дипломата.