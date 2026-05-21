logo

BTC/USD

77801

ETH/USD

2133.84

USD/UAH

44.23

EUR/UAH

51.3

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Такого удара оккупанты не ожидали: дроны наголову разрушили сверхважный комплекс РФ
commentss НОВОСТИ Все новости

Такого удара оккупанты не ожидали: дроны наголову разрушили сверхважный комплекс РФ

В результате атаки беспилотников получил повреждения современный российский комплекс РСП-28МЕ, обеспечивающий управление посадкой военных самолетов

21 мая 2026, 09:50
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Во временно оккупированном Крыму в результате удара беспилотников по аэродрому "Бельбек" был поражен современный российский комплекс радиолокационного обеспечения посадки самолетов РСП-28МЭ. По информации Telegram-канала "Досье Шпиона", атака произошла в ночь на 17 мая.

Такого удара оккупанты не ожидали: дроны наголову разрушили сверхважный комплекс РФ

Фото: из открытых источников

Опубликованные фото с места событий демонстрируют последствия поражения: несмотря на то, что российские военные пытались защитить оборудование маскировочными сетками, это не предотвратило повреждения техники.

В частности, в результате удара был выведен из строя модуль диспетчерского радиолокатора ДРЛ-27СЭ, являющийся составной частью комплекса РСП-28МЭ. Кроме того, уничтожение получил модуль управления системой, размещенный на базе грузового автомобиля КАМАЗ-6850.

Сам комплекс РСП-28МЭ используется для обеспечения управления воздушным движением на оперативных военных аэродромах. Его основная функция состоит в сопровождении самолетов на этапе захода на посадку, контроле предпосадочного маневрирования, а также помощи экипажам в точном выдерживании курса и глисады во время захода на полосу.  

Эта система относится к современным образцам военной техники: ее поставки в подразделения российской армии начались в 2021 году. Для работы комплекса обычно привлекается расчет трех операторов.

В состав РСП-28МЭ входят несколько ключевых элементов: модуль диспетчерского радиолокатора ДРЛ-27СЕ, посадочный радиолокатор, автоматический радиопеленгатор, отдельный модуль управления, а также дизельная электростанция, обеспечивающая автономное питание системы.

Портал "Комментарии" уже писал , что генерал армии и бывший руководитель Службы внешней разведки Николай Маломуж призывает не преувеличивать угрозу с северного направления и избегать излишней паники. По его мнению, риски с территории Беларуси для Украины существуют давно, однако сегодня у России нет достаточных ресурсов, чтобы эффективно вести боевые действия даже на уже открытых фронтах, не говоря о запуске нового большого направления наступления.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости