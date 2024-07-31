logo

BTC/USD

57475.09

ETH/USD

3017.38

LTC/USD

64.61

USD/UAH

40.95

EUR/UAH

44.25

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Такого точно никто не ожидал: чем Украина уничтожила российскую технику в Курске
commentss НОВОСТИ Все новости

Такого точно никто не ожидал: чем Украина уничтожила российскую технику в Курске

У Украины есть свои дальнобойные ракеты, и именно их она использовала для уничтожения российской техники в Курске

сегодня, 16:51
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Ткачик Олеся

Генштаб ВСУ сообщил, что в ночь на 31 июля произошел удар по одной из баз хранения техники и вооружения армии РФ возле города Курск, при этом привлекались силы и средства ВМСУ и других составляющих сил обороны Украины.

Такого точно никто не ожидал: чем Украина уничтожила российскую технику в Курске

Дальнобойные ракеты

"На первый взгляд, какое-то чудо страннее получается, потому что как морские катера-камикадзе могут заплыть в степи Курщины – так что никак. Но ведь здесь и намек от Генштаба нелинейный, а как раз о том, что по этой базе армии РФ вероятно были применены наши модифицированные дальнобойные ракеты "Нептун"", – отметил аналитик Defense Express Иван Киричевский.

То есть выходит, говорит эксперт, что ракеты военно-морских сил бьют по сухопутным объектам. Правда, по его словам, и не такие организационно-штатные нюансы бывают в мире по ракетному вооружению. Например, говорит Киричевски, в США межконтинентальные баллистические ракеты вообще формально "приписаны" к ВВС; в Силах самообороны Японии противокорабельные комплексы Type 12 вообще принадлежат Сухопутным войскам; ну а кремлевский диктатор Путин угрожает Западу ракетами средней дальности, формально приписанными к Береговым войскам ВМФ РФ.

"Здесь важнее то, что у Украины есть свое дальнобойное ракетное вооружение для ударов по территории, без политических ограничений со стороны Запада. И все активнее использует этот дальнобойный "аргумент" против нашего врага", – подчеркнул аналитик.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в ночь на 31 июля украинские военные нанесли удар по составу хранения вооружения и военной техники РФ под Курском. По данным военных, наблюдалась работа вражеской ПВО и взрывы в точках прицеливания.





Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02K78Js6vpWLKVd5rdhTSZgbo4X9dEe7wUU17F1m4syYS8jC8ewLgAKgbkmrTCLb1Gl&id=100005782715338
Теги:
comments

Обсуждения

Поделитесь своим мнением!


Новости

Все новости