Такого точно никто не ожидал: чем Украина уничтожила российскую технику в Курске

Генштаб ВСУ сообщил, что в ночь на 31 июля произошел удар по одной из баз хранения техники и вооружения армии РФ возле города Курск, при этом привлекались силы и средства ВМСУ и других составляющих сил обороны Украины.

Дальнобойные ракеты

"На первый взгляд, какое-то чудо страннее получается, потому что как морские катера-камикадзе могут заплыть в степи Курщины – так что никак. Но ведь здесь и намек от Генштаба нелинейный, а как раз о том, что по этой базе армии РФ вероятно были применены наши модифицированные дальнобойные ракеты "Нептун"", – отметил аналитик Defense Express Иван Киричевский.

То есть выходит, говорит эксперт, что ракеты военно-морских сил бьют по сухопутным объектам. Правда, по его словам, и не такие организационно-штатные нюансы бывают в мире по ракетному вооружению. Например, говорит Киричевски, в США межконтинентальные баллистические ракеты вообще формально "приписаны" к ВВС; в Силах самообороны Японии противокорабельные комплексы Type 12 вообще принадлежат Сухопутным войскам; ну а кремлевский диктатор Путин угрожает Западу ракетами средней дальности, формально приписанными к Береговым войскам ВМФ РФ.

"Здесь важнее то, что у Украины есть свое дальнобойное ракетное вооружение для ударов по территории, без политических ограничений со стороны Запада. И все активнее использует этот дальнобойный "аргумент" против нашего врага", – подчеркнул аналитик.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в ночь на 31 июля украинские военные нанесли удар по составу хранения вооружения и военной техники РФ под Курском. По данным военных, наблюдалась работа вражеской ПВО и взрывы в точках прицеливания.





