Такого точно никто не ожидал: чем Украина уничтожила российскую технику в Курске

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Ткачик Олеся
Генштаб ВСУ сообщил, что в ночь на 31 июля произошел удар по одной из баз хранения техники и вооружения армии РФ возле города Курск, при этом привлекались силы и средства ВМСУ и других составляющих сил обороны Украины.
Дальнобойные ракеты
То есть выходит, говорит эксперт, что ракеты военно-морских сил бьют по сухопутным объектам. Правда, по его словам, и не такие организационно-штатные нюансы бывают в мире по ракетному вооружению. Например, говорит Киричевски, в США межконтинентальные баллистические ракеты вообще формально "приписаны" к ВВС; в Силах самообороны Японии противокорабельные комплексы Type 12 вообще принадлежат Сухопутным войскам; ну а кремлевский диктатор Путин угрожает Западу ракетами средней дальности, формально приписанными к Береговым войскам ВМФ РФ.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в ночь на 31 июля украинские военные нанесли удар по составу хранения вооружения и военной техники РФ под Курском. По данным военных, наблюдалась работа вражеской ПВО и взрывы в точках прицеливания.
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