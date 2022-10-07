Такого танка на Украине еще не было. Россия отправляет на фронт музейные экспонаты

После полномасштабного вторжения русский миф о непобедимой и могучей армии исчез. ВСУ удачно избивает россиян по всем линиям фронта. Поэтому Российская Федерация вынуждена отправлять устаревшую технику в Украину. На видео опубликовано в Twitter можно заметить танк T -62, которому около 60 лет.

Танк T-62 находится в одном из парков России. Фото из открытых источников

Украинское контрнаступление продолжается на восточном и южном направлении. Каждый день Генштаб публикует результаты успешных боевых действий и количество уничтоженной техники российских оккупантов.

Именно это заставляет Владимира Путина предпринять непопулярные шаги, такие как объявление мобилизации, или использование устаревшей техники. Речь идет о версии танка T-62MV, который пока не был замечен на украинской территории.

Этот танк может быть музейной реликвией, ведь в русскую армию он начал поступать с 1962 года, то есть 60 лет назад. В 1991 году, после развала СССР, Российская Федерация взяла 2 тыс. единиц танков этой модели, которые со временем оказались на складах. Это устаревшая конструкция, видевшая времена холодной войны, которую трудно сравнить с новейшими танками.

Версия T-62MV немного усовершенствована, но несмотря на то, что такие боевые единицы обычно стоят как монументы или размещенные в военных музеях.

Видео с танком T-62MV можно просмотреть ниже:

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что чехи совершили "подарок для Путина". Граждане Чехии собрали деньги на современный танк, который вскоре передадут ВСУ.

Также "Комментарии" писали об особом трофее для украинских военных, который они смогли получить в Херсонской области. Россияне просто оставили современную технику и скрылись.

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