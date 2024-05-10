Такого обстрела местные еще не видели. Что сейчас происходит в Харьковской области

По информации главы Волчанской городской военной администрации Тамаза Гамбарашвили, в Волчанске и ближайших населенных пунктах началась эвакуация местного населения из-за обстрелов российских террористов. Как сообщил он в эфире Общественного радио, враг равняет населенный пункт с землей, используя управляемые авиабомбы. По его словам, местные утверждают, что обстрелов такой интенсивности за время войны не было вообще.

Волчанск

Гамбарашвили сообщил, что российские террористы продолжают обстрел города. Сейчас там фиксируют значительные разрушения, но пока обошлось без жертв.

"Сейчас в Волчанске опасно находиться. С трех ночи летят КАБы, артиллерия, из РСЗО обстреливают",

– подчеркнул чиновник.

Вместе с тем, в Минобороны подтвердили информацию о том, что в течение суток российские террористы активизировались на Волчанском направлении и беспощадно его обстреливают. В оборонном ведомстве также рассказали, что примерно в пять утра оккупанты пытались прорвать украинскую границу, при этом они использовали бронетехнику.

По состоянию на данный момент, подчеркнули в Минобороны, атаки врага отражены, однако все еще продолжаются бои разной интенсивности.

"Для усиления обороны на этом участке фронта направлены резервные подразделения",

— говорится в сообщении Минобороны в Телеграмме.

В свою очередь, политолог Александр Палий со ссылкой на военных отмечает, что ночью захватчики попытались атаковать Волчанский район Харьковщины.

"Сделали артподготовку, полезли пехотой и техникой – полезли назад, но уже не все. Пока там все стабильно. Ночью несколько групп ДРГ пытались зайти севернее Харькова — они уже трупы. Помните — холодный ум и хоть немного аналитики происходящего. Ипсо будет много. Наши готовились к этому и знали планы кацапов",

— говорится в сообщении эксперта в Фейсбуке.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что по информации главы Харьковской ОВА Силы обороны не потеряли ни одного метра в Харьковской области.