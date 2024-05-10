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Такого обстрела местные еще не видели. Что сейчас происходит в Харьковской области

Российские террористы уничтожают управляемыми авиабомбами Волчанск Харьковской области. Местные говорят, что обстрела такой интенсивности они еще не видели. Сейчас идет эвакуация местных и переброска резервов ВСУ

сегодня, 13:59
Автор:
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Ткачик Олеся
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По информации главы Волчанской городской военной администрации Тамаза Гамбарашвили, в Волчанске и ближайших населенных пунктах началась эвакуация местного населения из-за обстрелов российских террористов. Как сообщил он в эфире Общественного радио, враг равняет населенный пункт с землей, используя управляемые авиабомбы. По его словам, местные утверждают, что обстрелов такой интенсивности за время войны не было вообще.

Такого обстрела местные еще не видели. Что сейчас происходит в Харьковской области

Волчанск

Гамбарашвили сообщил, что российские террористы продолжают обстрел города. Сейчас там фиксируют значительные разрушения, но пока обошлось без жертв.

"Сейчас в Волчанске опасно находиться. С трех ночи летят КАБы, артиллерия, из РСЗО обстреливают",
– подчеркнул чиновник.

Вместе с тем, в Минобороны подтвердили информацию о том, что в течение суток российские террористы активизировались на Волчанском направлении и беспощадно его обстреливают. В оборонном ведомстве также рассказали, что примерно в пять утра оккупанты пытались прорвать украинскую границу, при этом они использовали бронетехнику.

По состоянию на данный момент, подчеркнули в Минобороны, атаки врага отражены, однако все еще продолжаются бои разной интенсивности.

"Для усиления обороны на этом участке фронта направлены резервные подразделения",
— говорится в сообщении Минобороны в Телеграмме.

В свою очередь, политолог Александр Палий со ссылкой на военных отмечает, что ночью захватчики попытались атаковать Волчанский район Харьковщины.

"Сделали артподготовку, полезли пехотой и техникой – полезли назад, но уже не все. Пока там все стабильно. Ночью несколько групп ДРГ пытались зайти севернее Харькова — они уже трупы. Помните — холодный ум и хоть немного аналитики происходящего. Ипсо будет много. Наши готовились к этому и знали планы кацапов",
— говорится в сообщении эксперта в Фейсбуке.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что по информации главы Харьковской ОВА Силы обороны не потеряли ни одного метра в Харьковской области.




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Источник: comments.ua
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