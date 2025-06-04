Такого никто не ожидал: чем Украина уже шокировала Россию в этой войне

За время этой полномасштабной войны Украина превратилась в настоящего мирового лидера в беспилотной войне, используя дешевые, но эффективные дроны, чтобы сдерживать российское вторжение и разрушать вражеское оборудование, которое в тысячи раз дороже. FPV-дроны, которые стоят приблизительно 400 долларов, показывают невероятную эффективность в поражении бронетехники, складов и командных пунктов. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет Bloomberg.

Дроны ВСУ. Фото: из открытых источников

Исходя из анализа британского RUSI, до 70% потерь российской техники в 2025 году нанесены именно беспилотниками. Украинские дроны уже совершали выдающиеся прорывы вплоть до Сибири, поражая стратегические объекты, включая авиабазы.

В материале говорится, что Украина произвела 1 млн дронов в 2024 году. При этом у Киева довольно амбициозные планы – 2,5 млн в 2025-м году. Более 500 компаний, от стартапов до гигантов, соревнуются за инновации. Более $2,5 млрд выделено на местное производство.

Новейшие технологии позволяют дронам работать автономно, преодолевая глушение и GPS-спуфинг. Изоляция оператора от прямого контроля повышает выживаемость техники.

Россия пытается догнать, запустив массовое производство в Татарстане, создав антидронные коридоры, но новая украинская тактика уже изменила фронт.

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Также издание "Комментарии" сообщало – Великобритания поставит Украине 100 тысяч беспилотников, что означает десятикратное увеличение. Поставки растянуться почти на год – до апреля 2026 года. Британское правительство уже сообщило, что пакет беспилотников стоимостью 350 млн фунтов стерлингов ($473 млн) является частью более широкой инициативы по военной поддержке Украины общей стоимостью 4,5 млрд фунтов стерлингов. Об этом сообщает Reuters.



