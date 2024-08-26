Впервые социологическое исследование в России выявило значительный рост числа граждан, считающих начало переговоров важнее содержания захваченных территорий, об этом в эфире телеканала "Эспрессо" сказал политический эксперт Вадим Денисенко.

Переговоры с РФ

Он напомнил, что издание "Деловая столица" и социологическая компания "Нью имидж групп" с первых дней войны проводят социологические опросы на территории РФ. По последним данным, количество россиян, поддерживающих начало переговоров, выросло на 10% в августе по сравнению с маем. Это, по словам эксперта, является существенным скачком для российского общества. Большинство опрошенных теперь не возражают против завершения войны.

Денисенко также отметил, что россияне сейчас оказались на развилке: с одной стороны, они стремятся к скорейшему завершению войны и мирных переговоров, а с другой — вынуждены мириться с возможностью длительного конфликта. Однако преобладает мнение о необходимости переговоров, на что Кремль не может не обращать внимания.

Особые изменения, подчеркивает эксперт, произошли среди россиян 35-45 лет. Денисенко отметил, что в России существует значительный раскол между поколениями: молодежь до 35 лет и старшее поколение после 55 лет имеют кардинально разные взгляды на войну. Младшее поколение более пацифистически настроено, хотя 4% из них все еще поддерживают войну. Однако за последние три месяца произошло резкое смещение среди поколения 35-45 лет в сторону поддержки переговоров, прекращения войны и нормализации жизни. В то же время, количество "ура-патриотов" в России выросло с 20-23% до 30-33% за последние два года.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что даже по данным российских социологов с начала полномасштабной войны России против Украины рекордное количество россиян высказалось за то, чтобы были проведены мирные переговоры.



