Такого Москва не предполагала: партизаны назвали направление, где у россиян катастрофические потери

Несмотря на то, что наступление российских войск в Харьковской области продолжается, российские подразделения несут огромные потери на Харьковском направлении. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает партизанское движение "АТЕШ", со ссылкой на данные источников и агентов.

Российские военные. Фото: из открытых источников

Партизаны отмечают, наибольшие потери несут штурмовые подразделения, привлеченные к наступлению на севере Харьковской области. Их российское командование фактически отправляет на верную гибель, ведь шанс выжить или не получить ранение есть лишь у единиц.

"В результате тяжелых боев отдельные подразделения 138-й отдельной мотострелковой бригады, 18-й мотострелковой дивизии и 7-го отдельного мотострелкового полка потеряли боеспособность. Потери убитыми и ранеными составляют до 70% личного состава", — пишет "АТЕШ".

Не последнюю роль в этом играют столкновения между линейными подразделениями ВС РФ и "Шторм-Z". Управлять бывшими заключенными не всем командирам под силу, даже тем, кто имеет значительный военный опыт, отмечают в партизанском движении.

Стоит отметить, что по данным Оперативно-стратегической группировки войск "Хортица", Россия задействовала в боях на севере Харьковской области до пяти батальонов личного состава.

Представитель ОСУВ опроверг информацию о том, что в Волчанске продолжаются городские бои. По его словам, украинские войска работают над зачисткой окраин города.

Читайте также на портале "Комментарии" — у России могут быть ресурсы для обострения действий в приграничной территории Харьковской области. Однако о наступлении на Харьков речь не идет. Об этом говорит ряд экспертов, в том числе руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко. Что происходит на Харьковщине и почему? Действительно ли оборона ВСУ прочна и угрозы для захвата Харькова нет? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.



