Такого Лукашенко точно не ожидал: в Беларуси зафиксировали рекордное количество "Шахедов"

За минувшие сутки в Беларуси зафиксировали рекордно высокое количество "Шахедов", заходивших из Украины. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении аналитического проекта "Беларускі Гаюн".

Дроны-камикадзе. Фото: из открытых источников

Аналитики зафиксировали, что 38 "Шахедов" заходили в Беларусь за сутки, по меньшей мере 1 сбит, авиация поднималась 4 раза. Это, по данным аналитиков, является абсолютным суточным рекордом за всю историю мониторинга.

"По меньшей мере один "Шахед" долетел до Мозыря, были десятки проходов через "белорусский коридор", а также не менее 3 раз "Шахеды" залетали в Гомельский район, в районе пограничного перехода Новая Гута", – говорится в сообщении.

Также зафиксировали, что 9 беспилотников вернулись в воздушное пространство Украины.

Читайте также на портале "Комментарии" — в России на полную мощность работают два завода по производству БПЛА "Герань-2" (Shahed 136), на которых выпускаются сотни дронов еженедельно. Об этом рассказал источник из правительства Украины. Об этом сообщает "The Guardian".

Отмечается, что предприятия расположены в Татарстане, примерно в 1300 км от границы с Украиной. В издании поделились, что россияне запускают беспилотники по Украине почти сразу после их производства. Несмотря на то, что их легче сбивать, чем высокоскоростные ракеты, они сковывают противовоздушную оборону и могут нанести серьезный ущерб.

В публикации говорится, что в октябре враг суммарно запустил по Украине 2023 года дроны Shahed 136, что является рекордным показателем с начала полномасштабного вторжения РФ. При этом атаки на крупные украинские города проходят почти каждую ночь.



