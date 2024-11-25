Теперь "шахеды" станут еще опаснее: к чему нужно готовиться Украине

В России на полную мощность работают два завода по производству БПЛА "Герань-2" (Shahed 136), на которых выпускаются сотни дронов еженедельно. Об этом рассказал источник из правительства Украины. Как сообщает портал "Комментарии", об этом сообщает "The Guardian".

Дроны-камикадзе "Shahed". Фото: из открытых источников

Отмечается, что предприятия расположены в Татарстане, примерно в 1300 км от границы с Украиной.

В издании поделились, что россияне запускают беспилотники по Украине почти сразу после их производства. Несмотря на то, что их легче сбивать, чем высокоскоростные ракеты, они сковывают противовоздушную оборону и могут нанести серьезный ущерб.

В публикации говорится, что в октябре враг суммарно запустил по Украине 2023 года дроны Shahed 136, что является рекордным показателем с начала полномасштабного вторжения РФ. При этом атаки на крупные украинские города проходят почти каждую ночь.

По словам украинских военных источников, россияне также пытаются внедрить в Shahed 136 искусственный интеллект, чтобы создать "рой дронов". По замыслу беспилотники будут общаться между собой и будут координировать атаки так, чтобы подавить противовоздушную оборону Украины. Однако пока неизвестно, насколько эффективна эта технология.

Кроме того, журналисты выяснили, что оккупанты постоянно модифицируют свои беспилотники, чтобы сделать их более эффективными. Они напомнили о том, что в начале ноября россияне оснастили часть дронов термобарическими боеголовками, которые при детонации создают огненные облака. Это особенно опасно, если БПЛА взрывается внутри здания.

В издании отметили, что беспилотники Shahed 136 стоят относительно недорого, поэтому их нецелесообразно сбивать ракетными комплексами Patriot стоимостью около 4 млн долларов. Журналисты поделились, что чаще украинские военные используют пулеметы или FPV-дроны.

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