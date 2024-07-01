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Такого кризиса не было более 10 лет: к чему приближается евро

По информации Reuters, риск кризиса в зоне евро растет из-за результатов выборов во Франции

сегодня, 10:57
Автор:
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Кравцев Сергей
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Риски нового кризиса в зоне единой валюты, подобного обвалу, который произошел более десяти лет назад, значительно увеличиваются. Но условия, вероятно, еще не созрели для того, чтобы его вызвать. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "Reuters".

Такого кризиса не было более 10 лет: к чему приближается евро

Евро может оказаться в кризисе. Фото: Getty Images

Как говорится в материале, главный страх на данный момент заключается в том, что Франция, где крайне правая партия "Национальное объединение" побеждает в первом туре внеочередных парламентских выборов, может вступить в период крайней политической нестабильности и финансового расточительства. Это может привести к резкому росту доходности французских государственных облигаций.

Другие страны еврозоны с высокой задолженностью, особенно Италия, могут пострадать от заражения. Единая валюта тогда окажется на грани краха. Франция и Италия — гораздо более крупные экономики, чем Греция и другие страны еврозоны, которые оказались в центре последнего кризиса.

Но этот сценарий не кажется неизбежным, поскольку Жордан Барделла, крайне правый кандидат на пост премьер-министра, смягчает финансовые обещания своей партии. "Национальное объединение" надеется на победу на президентских выборах во Франции в 2027 году, и было бы глупо подорвать доверие к нему, спровоцировав до этого финансовый кризис.

Инвесторы не очень обеспокоены. С тех пор как президент Эммануэль Макрон объявил о выборах, разница в доходности французских и немецких 10-летних государственных облигаций увеличилась, с 49 базисных пунктов до 85 базисных пунктов. Реакция в Италии была ограниченной: спред доходности ее облигаций относительно немецких облигаций вырос до 162 базисных пунктов с 133 базисных пунктов. Еще в 2011 году, когда премьер-министром был Сильвио Берлускони, разрыв достигал 560 базисных пунктов.

Тем не менее, среднесрочные перспективы единой валюты вызывают беспокойство. Большие долги, неотложные потребности в расходах и низкий рост во многих странах в период растущего национализма и геополитического конфликта создают проблемы, пишет Reuters.

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Источник: https://www.reuters.com/breakingviews/risk-euro-crisis-is-rising-2024-07-01/
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