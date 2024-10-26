Таких потерь Россия еще не несла: разведка Эстонии назвала роковой для россиян месяц

В октябре российская захватническая армия могла потерять на войне против Украины рекордное количество живой силы. Как сообщает портал "Комментарии", об этом сообщили в Центре военной разведки Эстонии, пишет ERR.

Потери россиян. Фото: из открытых источников

Издание приводит заявление заместителя начальника центра Янека Кессельманна, который сообщил, что войска РФ продвигаются на фронте благодаря массированным обстрелам, неприцельным огням и "грязным атакам", в которых они цинично тратят живую силу.

"Потери России достаточно высокие. И этот месяц, похоже, будет одним из самых больших по потерям. По нашим оценкам, враг потеряет около 40 тысяч солдат, как ранеными, так и убитыми", – говорится в сообщении.

По словам военного, кафиры продолжают наступать вдоль всей линии фронта, совершая в среднем 178 обстрелов в сутки. Они не заходят в населённые пункты, а окружают и уничтожают их.

В Курской области украинские подразделения продолжают проводить маневры и устраивать засады против российских войск. Кроме того, страна подтверждает пребывание на территории Российской Федерации от 10 до 12 тысяч военных КНДР.

Читайте на портале "Комментарии" — в сентябре 2024 года Россия запустила более 1300 дронов-камикадзе по территории Украины. Это самое большое количество беспилотных летательных аппаратов, запущенных через месяц с начала конфликта. Об этом говорится в обновленном своде Министерства обороны Великобритании в X (Twitter).

"Исходя из текущих показателей, почти наверняка Россия превзойдет это число в октябре 2024 года", — говорится в сообщении.

Также издание "Комментарии" сообщало – благодаря украинским военным Россия установила новый рекорд по потерям на войне в Украине. За одну неделю Россия потеряла более 10 тыс. солдат личного состава, что стало самым высоким показателем с начала полномасштабного вторжения в Украину.



