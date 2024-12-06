Так тяжело на фронте не было со времен вторжения: что к этому привело

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Ткачик Олеся
Украина столкнулась с наиболее критическим моментом за 10 лет противостояния с Россией. Как отметил в комментарии 24 канала старший лейтенант, бывший командир 4 роты 47-й механизированной бригады Николай Мельник, ситуация стала чрезвычайно сложной из-за ряда факторов.
Война в Украине
По словам военного, в первую очередь Украина испытывает недостаток человеческого ресурса, ведь уже нет того количества бойцов, готовых защищать страну. В то же время проблемы возникают и в масштабировании производства оружия, в частности, дефицит патронов, артиллерийских боеприпасов и беспилотников.
Ситуация усложняется из-за отсутствия морально-психологической подготовки и ресурса для обучения новых бойцов. По словам офицера, Украина нуждается в кардинальных изменениях в подготовке военных, чтобы не потерять остатки боевых подразделений.
Впрочем, добавляет Мельник, несмотря на все трудности, украинские солдаты демонстрируют невероятную стойкость и продолжают бороться даже в самых сложных условиях. Именно благодаря их преданности Украина все еще держится.
Военный призвал к системному подходу в решении неотложных проблем, ведь затягивание с их решением может дорого стоить Украине.
По его словам, об этой проблеме знают. Однако за полтора года Украина так и не приблизилась к ее решению.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что большое количество украинских военных может оказаться в окружении.
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