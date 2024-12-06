Так тяжело на фронте не было со времен вторжения: что к этому привело

Украина столкнулась с наиболее критическим моментом за 10 лет противостояния с Россией. Как отметил в комментарии 24 канала старший лейтенант, бывший командир 4 роты 47-й механизированной бригады Николай Мельник, ситуация стала чрезвычайно сложной из-за ряда факторов.

Война в Украине

По словам военного, в первую очередь Украина испытывает недостаток человеческого ресурса, ведь уже нет того количества бойцов, готовых защищать страну. В то же время проблемы возникают и в масштабировании производства оружия, в частности, дефицит патронов, артиллерийских боеприпасов и беспилотников.

"На международной арене у русских достаточно мощная помощь со стороны своих союзников: Северная Корея, Иран, Китай. В то же время, Украина должна просто выгрызать зубами эту помощь. Это только возбуждает Россию. Поэтому можем говорить, что сейчас наступил самый сложный момент в российско-украинской войне с начала большого вторжения", — отметил Мельник.

Ситуация усложняется из-за отсутствия морально-психологической подготовки и ресурса для обучения новых бойцов. По словам офицера, Украина нуждается в кардинальных изменениях в подготовке военных, чтобы не потерять остатки боевых подразделений.

Впрочем, добавляет Мельник, несмотря на все трудности, украинские солдаты демонстрируют невероятную стойкость и продолжают бороться даже в самых сложных условиях. Именно благодаря их преданности Украина все еще держится.

"Единственное, что вообще сейчас спасает Украину – это простой украинский солдат, который может упереться и продолжать сражаться, возможно, за не нужную, но посадку в украинском поле", — подчеркнул Мельник.

Военный призвал к системному подходу в решении неотложных проблем, ведь затягивание с их решением может дорого стоить Украине.

"Напомню июнь 2023 года, неудачное контрнаступление. Уже тогда говорил: единственное, что мы должны сделать – это сохранить остатки бригад, которые продолжают штурмовать очень ненужную деревню посреди херсонских степей. Надо сделать все, чтобы изменить подготовку и улучшить морально-психологическое обеспечение бойцов. Ведь людей будет не хватать", – отметил Мельник.

По его словам, об этой проблеме знают. Однако за полтора года Украина так и не приблизилась к ее решению.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что большое количество украинских военных может оказаться в окружении.



