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Сырского попросили остановить действия, которые могут привести к потерям. О чем речь

Журналист Юрий Бутусов публично обратился к Главнокомандующему ВСУ Александру Сырскому с призывом вмешаться в действия некоторых руководителей, ведь они могут привести к необоснованным потерям на фронте

сегодня, 20:07 comments1937
Автор:
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Ткачик Олеся
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Журналист Юрий Бутусов заявил, что некоторые руководители предписывают своим подчиненным провести действия на фронте, которые уже были обнаружены врагом еще на этапе развертывания сил. Они, как утверждает журналист, находятся под постоянным поражением.

Сырского попросили остановить действия, которые могут привести к потерям. О чем речь

Александр Сырский

По его словам, потеря внезапности нанесения удара при том, что россияне имеют большинство в силе и других средствах поражения, неизбежно приведет к провалу.

В очередной раз не учитываются многочисленные ошибки в управлении и применении, не слушаются компетентные советы и оговорки. Чем это закончится мы все понимаем",
– заявил Бутусов.

При этом он подчеркнул, что отвечать за потери военных перед украинцами будет, в том числе, и руководство Вооруженными силами Украины.

Бутусов призвал Сырского обратить внимание на обстановку, а также принять решение по имеющейся информации.

"Ибо кто-то отвечает за очередное интервью, а кто-то должен отвечать за жизнь людей",
– добавил журналист.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал о провальной операции с трагическими последствиями, о которой стало известно 28 февраля. Тогда погибла группа бойцов 73 центра ССО при попытке закрепиться на Тендровской Косе в северной части Черного моря, у берегов Херсонской области.

Как заявил тогда Юрий Бутусов – это произошло по многим причинам. Главными из которых стали утрата внезапности нападения и недооценка возможностей врага. Тогда, говорит Бутусов, операция была плохо разработана, ее нужно проанализировать и не допустить чего-либо подобного в будущем, ведь цена просчетов слишком высока – жизнь украинских защитников.





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Источник: https://www.facebook.com/butusov.yuriy/posts/pfbid03fR72BQn1r83kwg9ksArPehqCEqp2sm5KNf56JHuwKY4SPYHbuuwu1neXgWc5roWl
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Риба гниє з голови. 2 Патріота супроводжували кортеж Фюрера і грека. Поки один Патріот був на чергуванні, другий переміщався на відповідну відстань у напрямку руху кортежу і розгортався. Тоді перший починав передислокацію. Вояки були настільки задовбані, що вже не могли адекватно діяти. Втратили і життя фахівців і $2 мільярди. Греція нам компенсує половину за розрекламований вояж свого? Ще по $0,6 мільярда сплатили Ердогану за 2 катери. В той час як найкращі російські кораблі, знищені у Чорному морі оцінювали у $300 мільйонів. Ці катери нам жодної користі, тільки гарна дорога мішень Путіну. Вони або стоятимуть у Туреччині або будуть знищені ворогом. Тоді за що турки отримали у 2 рази дорожче ринкової вартості замовлення на $1,2 мільярда?


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