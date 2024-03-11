Сырского попросили остановить действия, которые могут привести к потерям. О чем речь

Журналист Юрий Бутусов заявил, что некоторые руководители предписывают своим подчиненным провести действия на фронте, которые уже были обнаружены врагом еще на этапе развертывания сил. Они, как утверждает журналист, находятся под постоянным поражением.

Александр Сырский

По его словам, потеря внезапности нанесения удара при том, что россияне имеют большинство в силе и других средствах поражения, неизбежно приведет к провалу.

В очередной раз не учитываются многочисленные ошибки в управлении и применении, не слушаются компетентные советы и оговорки. Чем это закончится мы все понимаем",

– заявил Бутусов.

При этом он подчеркнул, что отвечать за потери военных перед украинцами будет, в том числе, и руководство Вооруженными силами Украины.

Бутусов призвал Сырского обратить внимание на обстановку, а также принять решение по имеющейся информации.

"Ибо кто-то отвечает за очередное интервью, а кто-то должен отвечать за жизнь людей",

– добавил журналист.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал о провальной операции с трагическими последствиями, о которой стало известно 28 февраля. Тогда погибла группа бойцов 73 центра ССО при попытке закрепиться на Тендровской Косе в северной части Черного моря, у берегов Херсонской области.

Как заявил тогда Юрий Бутусов – это произошло по многим причинам. Главными из которых стали утрата внезапности нападения и недооценка возможностей врага. Тогда, говорит Бутусов, операция была плохо разработана, ее нужно проанализировать и не допустить чего-либо подобного в будущем, ведь цена просчетов слишком высока – жизнь украинских защитников.





