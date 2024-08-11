Сырский заинтриговал новым фото: что задумал главком

Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Александр Сырский опубликовал новую фотографию, которая вызвала оживленное обсуждение в сети. Снимок, которым он поделился в своем Telegram-канале, показывает перед интерактивной картой, на которой размещены планы боевых действий. Из-за специфического угла съемки определить местность на карте трудно.

Александр Сырский (фото из открытых источников)

Под фотографией была размещена подпись: "Продолжаем операцию". Это сообщение появилось на фоне новостей о боях в Курской области России, однако неясно, имеет ли оно непосредственную связь с событиями на территории России. По-прежнему украинская сторона официально не подтверждает присутствие своих войск в приграничном российском регионе.

Фотография быстро распространилась по сети, вызвав активную реакцию среди украинской аудитории.





Напомним, что "Комментарии" писали о том, что российские пленные из Курской области жалуются на командование РФ . Украинские военные пересекли российскую границу и начали активные бои в Курской области. Благодаря эффекту неожиданности украинские силы смогли захватить десятки, а возможно, и сотни российских военных в плен. На записанном видео пленник срочник жалуется, что их бросили на войне.

В сеть попало видео с российским пленным, который был захвачен во время военной операции в Курской области. Россиянин рассказал, что военное командование РФ бросает срочников в бой с украинскими военными.

Пленный из РФ также обратился к матери с призывом проявить активность, чтобы ситуация получила огласку. Просмотреть видео с записью пленного россиянина из Курской области можно ниже. На видео присутствует нецензурная лексика.

