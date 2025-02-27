Сырский видит угрозу: Безуглая намекнула, кто может заменить главкома

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский препятствует деятельности командующего ОСГВ "Хортица" и Сухопутных войск Украины генерала Михаила Драпатого, которого недавно вернули со штабной должности на фронт. Сырский якобы опасается, что Драпатый покажет себя слишком эффективным. Такое мнение выразила народный депутат Марьяна Безуглая, передает портал "Комментарии".

Сырский якобы беспокоится за свою должность, намекает Марьяна Безуглая. Фото: главком ВСУ / Facebook

"Если возникает вопрос, почему президент уволил генерала Гнатова с должности Командующего объединенными силами, то стоит отметить, что фактически его заменили на Драпатого еще месяц назад. Это стало завершением кампании "Верните Драпатого на фронт". Тогда же было объявлено, что Гнатов перейдет в Генштаб ВСУ", — указала Безуглая.

Нардеп утверждает, что за месяц генерал Драпатый "уже сделал очень многое" для стабилизации ситуации на фронте, несмотря на якобы "системное противодействие со стороны Сырского". Она заявляет, что главком будто бы пытался устранить Драпатого с боевых должностей и "препятствует деятельности сейчас".

"Сырский видит угрозу в том, что Драпатый постепенно развеет иллюзию незаменимости Александра Станиславовича, что собственно и происходит", — подытожила Безуглая.

Как писал портал "Комментарии", президент Украины Владимир Зеленский уволил Андрея Гнатова с должности командующего Объединенных сил Вооруженных сил Украины. Гнатов был назначен на должность командующего Объединенных сил ВСУ 24 июня 2024 года вместо генерала Юрия Содоля.

Причины увольнения в указе не указаны. 26 января Зеленский сообщал, что направил генерал-майора Гнатова в Генеральный штаб на должность заместителя начальника Генштаба. "Его задача – это новый уровень подготовки оперативных штабов и высшее качество взаимодействия между штабами и фронтом", – отмечал президент. 27 февраля глава минобороны Рустем Умеров подтвердил назначение Гнатова в Генштаб.

Как сообщал портал "Комментарии", легендарный командир "Азова" , воевавший в подразделении с 2014 года и переживший российский плен, внезапно уходит с должности и вообще прощается с воинской службой.