Зеленский внезапно уволил командующего: что о нем известно

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Андрея Гнатова с должности командующего Объединенных сил Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает 26 февраля портал "Комментарии" со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Зеленский уволил Гнатова с должности командующего Объединенных сил ВСУ. Фото: Офис президента

"Уволить Гнатова Андрея Викторовича с должности командующего Объединенных сил Вооруженных сил Украины", — говорится в указе №148/2025, опубликованном на сайте главы Украинского государства.

Гнатов был назначен на должность командующего Объединенных сил ВСУ 24 июня 2024 года вместо Героя Украины генерала Юрия Содоля. Гнатов, в частности, участвовал в обороне Николаева и Бахмута.

Причины увольнения в указе не указаны. 26 января Зеленский сообщал, что направил генерал-майора Гнатова в Генеральный штаб на должность заместителя начальника Генштаба. "Его задача – это новый уровень подготовки оперативных штабов и высшее качество взаимодействия между штабами и фронтом", – отмечал президент.

Гнатов окончил Харьковский институт танковых войск в 2001 году. Позже служил в Крыму (еще до его оккупации Россией в 2014-м). С 2016-го до 2018 года руководил штабом 36-й отдельной бригады морской пехоты, а в течение следующих трех лет был командиром бригады, в частности, под его командованием 36-я ОБрМП удерживала Широкино. Бывший начальник штаба, заместитель командующего войсками оперативного командования Юг Сухопутных войск ВСУ (с 2022 года), руководил обороной Николаева и Бахмута. Награжден Крестом боевых заслуг и другими наградами.

Как сообщал портал "Комментарии", легендарный командир "Азова" , воевавший в подразделении с 2014 года и переживший российский плен, внезапно уходит с должности и вообще прощается с воинской службой.