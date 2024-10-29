Сырский ведет войну не так, как Залужный: можно ли что-то изменить

Военный эксперт Михаил Жирохов в эфире Радио НВ отреагировал на критику от военных экспертов по поводу действий главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. В частности, речь идет о стиле главкома, который, якобы, может наносить школы ВСУ и приводит к потере украинских территорий.

Александр Сырский

Жирохов отметил, что дискуссии о стиле руководства Сырского идут уже давно. Он отметил, что децентрализованный подход, характерный для бывшего главнокомандующего Валерия Залужного, поддерживал инициативу командиров на местах. Зато стиль Сырского, по словам Жирохова, более централизован и имеет черты советского подхода, который также используется российскими военными руководителями.

Эксперт обратил внимание на дополнительные вызовы, с которыми сталкивается украинская армия. По его словам, качество армии по сравнению с 2022 годом снизилось из-за потерь опытных военных и контрактников, что создает дополнительное давление в противостоянии с численным преимуществом россиян.

Относительно предложений военных экспертов расширить подразделения до уровня дивизий, Жирохов пояснил, что во время активных боевых действий такие изменения трудно внедрить без дестабилизации фронта. По его словам, сейчас время не на стороне украинских войск, а масштабные реформы в управлении могут привести к потере контроля над территориями.

Константин Машовец добавил, что для укрепления обороноспособности важно провести системные изменения в управлении ВСУ, чтобы переориентировать стратегический подход в пользу Украины.

"Нужно понимать, что военная машина достаточно инертна. И во время войны, активных боевых действий начинать делать кардинальные шаги довольно трудно, потому что тогда на время будет раздражение и шатание на фронте, мы можем потерять еще больше территорий", — сказал Жирохов.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что военные эксперты раскритиковали Сырского, который превратил ВСУ в "маленькую советскую армию".



