logo

BTC/USD

71134.10

ETH/USD

2618.99

LTC/USD

72.28

USD/UAH

41.60

EUR/UAH

45.20

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Сырский ведет войну не так, как Залужный: можно ли что-то изменить
commentss НОВОСТИ Все новости

Сырский ведет войну не так, как Залужный: можно ли что-то изменить

Сырского критикуют за то, что у него более советский подход к управлению войсками

сегодня, 14:48
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Ткачик Олеся

Военный эксперт Михаил Жирохов в эфире Радио НВ отреагировал на критику от военных экспертов по поводу действий главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. В частности, речь идет о стиле главкома, который, якобы, может наносить школы ВСУ и приводит к потере украинских территорий.

Сырский ведет войну не так, как Залужный: можно ли что-то изменить

Александр Сырский

Жирохов отметил, что дискуссии о стиле руководства Сырского идут уже давно. Он отметил, что децентрализованный подход, характерный для бывшего главнокомандующего Валерия Залужного, поддерживал инициативу командиров на местах. Зато стиль Сырского, по словам Жирохова, более централизован и имеет черты советского подхода, который также используется российскими военными руководителями.

Эксперт обратил внимание на дополнительные вызовы, с которыми сталкивается украинская армия. По его словам, качество армии по сравнению с 2022 годом снизилось из-за потерь опытных военных и контрактников, что создает дополнительное давление в противостоянии с численным преимуществом россиян.

Относительно предложений военных экспертов расширить подразделения до уровня дивизий, Жирохов пояснил, что во время активных боевых действий такие изменения трудно внедрить без дестабилизации фронта. По его словам, сейчас время не на стороне украинских войск, а масштабные реформы в управлении могут привести к потере контроля над территориями.

Константин Машовец добавил, что для укрепления обороноспособности важно провести системные изменения в управлении ВСУ, чтобы переориентировать стратегический подход в пользу Украины.

"Нужно понимать, что военная машина достаточно инертна. И во время войны, активных боевых действий начинать делать кардинальные шаги довольно трудно, потому что тогда на время будет раздражение и шатание на фронте, мы можем потерять еще больше территорий", — сказал Жирохов.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что военные эксперты раскритиковали Сырского, который превратил ВСУ в "маленькую советскую армию".




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://nv.ua/ukr/ukraine/events/sirskiy-keruye-zsu-yak-radyanskiy-general-kritika-porivnyannya-z-zaluzhnim-zhirohov-novini-ukrajini-50462135.html
Теги:

Новости

Все новости