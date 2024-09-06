Сырский солгал: россияне продолжают продвигаться на Покровском направлении

Российские захватчики продолжают наступать на Покровском направлении, несмотря на заявления Главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, сообщил офицер ВСУ Николай Мельник.

РФ наступает на Покровском направлении. Фото из открытых источников

"Главком и Верховный сообщили, что на Покровском направлении — стабилизация. Но если это стабилизация, то я балерина. Россияне продолжают продвигаться. Как я и отмечал, у русских нет сил для одновременного наступления на Покровск, Селидово и Кураховку, поэтому они избрали один приоритет и проламывают нашу оборону. Из приоритетных целей россиян – Украинск и Горняк, затем Кураховка. Все достаточно логично, ведь это позволит окружить группу подразделений, держащих оборону между Невельском и рекой Волча", — подчеркнул Николай Мельник.

Офицер ВСУ подчеркнул, что не нужно быть генералом, чтобы понимать основной замысел противника, так же, как и понимать, что россияне не уничтожили мосты через реку Волча лишь потому, что за счет преимущества в дронах устроили охоту на украинские реанимобили и технику.

"Время вывести бригады без больших потерь из петли потеряно. Теперь, скорее всего, будет Авдеевский сценарий, когда отступление было "контролируемым" только в отчетах родителей-командиров", — добавил он.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что армия России планировала начать новую атаку на Украину из Курской области до того, как ВСУ начали свое наступление на российской территории, заявил Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. По словам Главнокомандующего ВСУ, операцию "Курск" можно назвать успешной. "Операция уменьшила угрозу наступления противника. Мы помешали им действовать. Мы перенесли боевые действия на территорию противника, чтобы он почувствовал то, что мы испытываем каждый день", — заявил Александр Сырский.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что новоназначенный министр культуры Николай Точицкий заявил, что правительство не будет закрывать телемарафон. При этом он отметил, что готов выслушать предложения по улучшению работы марафона. "По марафону, он был, есть и будет. Нужно искать форму, чтобы была заинтересованность в общественности. Есть большое количество людей, которые его смотрят. Это так же важно доносить единым голосом то, что происходит на фронте. Если будут определенные вопросы, что именно не нравится, так что я готов буду с вами на эту тему пообщаться", — сказал он.

