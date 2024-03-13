Сырский снова уехал на фронт и рассказал, где есть угроза продвижения вражеских войск

Как сообщил Александр Сырский, он находится на фронте, а именно побывал в двух бригадах, где осложняется обстановка. По его словам, в этих направлениях есть угроза продвижения российских подразделений вглубь украинских территорий.

Александр Сырский

Сырский сообщил, что после детального анализа оперативной обстановки и возможных угроз принят ряд решений, а именно об усилении частей резервами, боеприпасами, а также средствами РЭБ. Таким образом, подчеркнул Главнокомандующий ВСУ, эти действия обеспечат устойчивость обороны на проблемных участках фронта.

Вместе с тем, Сырский подчеркнул, что в целом оперативная обстановка на Восточном фронте продолжает оставаться сложной.

"Противник продолжает вести наступательные действия, сосредотачивая основные усилия в районах Терны, Ивановское, Бердичи, Тоненькое, Вербовое и Роботино",

– сообщил Сырский.

Впрочем, по его информации, на других участках фронта активность врага заметно стала ниже. Главнокомандующий предполагает, что это связано с ростом потерь врага.

"Это произошло благодаря вовремя принятым управленческим решениям на усиление обороны данного участка фронта, своевременной замене потерявших боеспособность частей, а также благодаря мужеству и стойкости наших воинов",

– подчеркнул Сырский.

Он добавил, что в результате жестоких боев, которые происходили в течение последних двух недель, враг понес большие потери, при этом он не достиг своих целей, ведь все населенные пункты, которые оккупанты пытались захватить, остались под контролем Сил обороны.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Силы обороны начали наносить удары вглубь российских территорий и уничтожать нефтебазу. Таким образом, они уменьшают потенциал врага на фронте.