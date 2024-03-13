logo

BTC/USD

73088.67

ETH/USD

4040.23

LTC/USD

97.63

USD/UAH

38.95

EUR/UAH

42.60

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Сырский снова уехал на фронт и рассказал, где есть угроза продвижения вражеских войск
commentss НОВОСТИ Все новости

Сырский снова уехал на фронт и рассказал, где есть угроза продвижения вражеских войск

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что находится на фронте, а именно на самых горячих его участках. По его словам, приняты решения, которые помешают противнику продвигаться дальше

сегодня, 13:22
Автор:
avatar

Ткачик Олеся
Поделитесь публикацией:

Как сообщил Александр Сырский, он находится на фронте, а именно побывал в двух бригадах, где осложняется обстановка. По его словам, в этих направлениях есть угроза продвижения российских подразделений вглубь украинских территорий.

Сырский снова уехал на фронт и рассказал, где есть угроза продвижения вражеских войск

Александр Сырский

Сырский сообщил, что после детального анализа оперативной обстановки и возможных угроз принят ряд решений, а именно об усилении частей резервами, боеприпасами, а также средствами РЭБ. Таким образом, подчеркнул Главнокомандующий ВСУ, эти действия обеспечат устойчивость обороны на проблемных участках фронта.

Вместе с тем, Сырский подчеркнул, что в целом оперативная обстановка на Восточном фронте продолжает оставаться сложной.

"Противник продолжает вести наступательные действия, сосредотачивая основные усилия в районах Терны, Ивановское, Бердичи, Тоненькое, Вербовое и Роботино",
– сообщил Сырский.

Впрочем, по его информации, на других участках фронта активность врага заметно стала ниже. Главнокомандующий предполагает, что это связано с ростом потерь врага.

"Это произошло благодаря вовремя принятым управленческим решениям на усиление обороны данного участка фронта, своевременной замене потерявших боеспособность частей, а также благодаря мужеству и стойкости наших воинов",
– подчеркнул Сырский.

Он добавил, что в результате жестоких боев, которые происходили в течение последних двух недель, враг понес большие потери, при этом он не достиг своих целей, ведь все населенные пункты, которые оккупанты пытались захватить, остались под контролем Сил обороны.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Силы обороны начали наносить удары вглубь российских территорий и уничтожать нефтебазу. Таким образом, они уменьшают потенциал врага на фронте.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/CinCAFofUkraine/posts/pfbid0W6Q8KVuRDeXibZHbWXWxCEA2F7ujzPNx9ze8agKQctTnFKMTKFJLF4LQQ1nDpUBNl
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости