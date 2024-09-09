Сырский сделал заявление об авиакатастрофе истребителя F-16

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Slava Kot
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский прокомментировал авиакатастрофу истребителя F-16 в Украине. По его словам, результаты расследования смерти пилота Алексея Меся будут известны в ближайшее время.
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Фото из открытых источников
Александра Сырского в интервью CNN спросили о потере первого истребителя F-16 в Украине. По его словам, Украина отобрала лучших пилотов, прошедших подготовку в странах-партнерах. Кроме того, все пилоты приехали хорошо обученные и получили все разрешения на эксплуатацию западных истребителей, что подтвердили партнеры.
Также главнокомандующего ВСУ спросили, мог ли быть "дружественный огонь" причиной авиакатастрофы.
Украинский генерал отметил, что Украина не собирается скрывать информацию об авиакатастрофе истребителя F-16.
Напомним, 29 августа в сеть попала информация, что в Украине разбился F-16. Впоследствии это подтвердили в Генштабе ВСУ, где указали, что авиакатастрофа произошла 26 августа во время массированной ракетной атаки РФ. Погибшим оказался летчик Алексей Месь "Мунфиш", уничтоживший три крылатых ракеты и "шахед".
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Зеленского спросили о крушении F-16 в Украине. Что ответил президент.
Также "Комментарии" писали, что Украина получила особую версию "истребителей F-16" от Чехии.
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