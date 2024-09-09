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Сырский сделал заявление об авиакатастрофе истребителя F-16

Александр Сырский ответил, мог ли быть "дружественный огонь" причиной авиакатастрофы F-16.

сегодня, 10:55
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Автор:
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Slava Kot

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский прокомментировал авиакатастрофу истребителя F-16 в Украине. По его словам, результаты расследования смерти пилота Алексея Меся будут известны в ближайшее время.

Сырский сделал заявление об авиакатастрофе истребителя F-16

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Фото из открытых источников

Александра Сырского в интервью CNN спросили о потере первого истребителя F-16 в Украине. По его словам, Украина отобрала лучших пилотов, прошедших подготовку в странах-партнерах. Кроме того, все пилоты приехали хорошо обученные и получили все разрешения на эксплуатацию западных истребителей, что подтвердили партнеры.

Также главнокомандующего ВСУ спросили, мог ли быть "дружественный огонь" причиной авиакатастрофы.

"Вы знаете, я не могу комментировать то, где еще нет результата. Я думаю, что результаты расследования будут известны всеми в ближайшее время", — сказал Сырский.

Украинский генерал отметил, что Украина не собирается скрывать информацию об авиакатастрофе истребителя F-16.

"И с одной стороны, мы не собираемся это скрывать, но с другой стороны эффективность применения этих самолетов доказана результатами – уничтожением четырех крылатых ракет парой F-16, так что это, безусловно, усилит нашу обороноспособность, прежде всего, в борьбе с крылатыми ракетами противника" , – объяснил Сырский.

Напомним, 29 августа в сеть попала информация, что в Украине разбился F-16. Впоследствии это подтвердили в Генштабе ВСУ, где указали, что авиакатастрофа произошла 26 августа во время массированной ракетной атаки РФ. Погибшим оказался летчик Алексей Месь "Мунфиш", уничтоживший три крылатых ракеты и "шахед".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Зеленского спросили о крушении F-16 в Украине. Что ответил президент.

Также "Комментарии" писали, что Украина получила особую версию "истребителей F-16" от Чехии.



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