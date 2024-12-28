Сырский рассказал, поставки какого оружия рекордно увеличились в 2024 году

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Снабжение дронов в Силы обороны рекордно увеличилось в 2024 году. Объемы выросли в 19 раз. Как сообщает портал "Комментарии", об этом у себя в Facebook сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.
Александр Сырский. Фото: из открытых источников
Главком отметил, что в 2024 году в Вооруженных силах Украины были созданы Силы беспилотных систем.
Как отметил Александр Сырский, Украина и дальше будет наращивать эту важнейшую компоненту, необходимую в условиях современной технологической войны.
Читайте на портале "Комментарии" — главнокомандующий ВСУ Александр Сырский назвал потери России в войне 2024 года. Они превысили 421 тысячу военных.
То есть, по словам Александра Сырского, в этом году россияне заплатили самую высокую цену с начала вторжения в Украину.
Также издание "Комментарии" сообщало – Александр Сырский сообщил, что в 2024 году россияне увеличили количество своих войск в Украине на 100 тысяч человек.
Новости