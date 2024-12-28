Сырский рассказал, поставки какого оружия рекордно увеличились в 2024 году

Снабжение дронов в Силы обороны рекордно увеличилось в 2024 году. Объемы выросли в 19 раз. Как сообщает портал "Комментарии", об этом у себя в Facebook сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

Александр Сырский. Фото: из открытых источников

Главком отметил, что в 2024 году в Вооруженных силах Украины были созданы Силы беспилотных систем.

"По сравнению с прошлым годом объемы поставок беспилотных систем в наши подразделения увеличились в 19 раз. Количество пораженных и уничтоженных целей противника возросло в 3,7 раза", — рассказал он.

Как отметил Александр Сырский, Украина и дальше будет наращивать эту важнейшую компоненту, необходимую в условиях современной технологической войны.

Читайте на портале "Комментарии" — главнокомандующий ВСУ Александр Сырский назвал потери России в войне 2024 года. Они превысили 421 тысячу военных.

"Уничтожаем агрессора всеми возможными средствами. Так, с начала 2024 года общие потери задействованных в наступлении оккупантов уже превысили 421 тысячу человек убитыми и ранеными", — рассказал главком.

То есть, по словам Александра Сырского, в этом году россияне заплатили самую высокую цену с начала вторжения в Украину.

"Общие потери врага за это время составляют около 785 тысяч военных", — добавил главнокомандующий ВСУ.

Также издание "Комментарии" сообщало – Александр Сырский сообщил, что в 2024 году россияне увеличили количество своих войск в Украине на 100 тысяч человек.

"Количество российских войск постоянно увеличивается. В этом году на украинской земле находится дополнительно 100 тысяч российских солдат. Наша главная цель в защите — нанести противнику максимальные потери на поле боя и уничтожить его военный потенциал в глубине его территории", — сообщил Александр Сырский.



