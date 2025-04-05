Сырский рассказал об успехах на фронте: что удалось ВСУ

Украинская армия значительно нарастила эффективность использования беспилотных систем на фронте. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский рассказал о достижениях армии. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении Генерального штаба ВСУ в Telegram.

Александр Сырский. Фото из открытых источников

Александр Сырский провел ежемесячное рабочее совещание по вопросам развития беспилотных систем.

Благодаря использованию беспилотных аппаратов, украинские защитники имеют возможность эффективно поражать врага и его технику, в частности артиллерией, а главное — сохранять жизни наших военных. Он подчеркнул важность беспилотников для сохранения жизней на поле боя.

Заслушав отчет командования Сил беспилотных систем, было заявлено, что за март этого года украинские дроны разных типов уничтожили более 77 тысяч вражеских целей, что на 10% больше, чем в феврале.

В результате работы беспилотных систем было также значительно увеличено их количество и эффективность. Беспилотные комплексы, способные долетать на дистанции до 20 км, уже показывают свою эффективность на фронте, добавляя преимущества ВСУ в боях.

Продолжается борьба с вражескими беспилотниками, и значительный прогресс достигнут в уничтожении вражеских разведывательных дронов оперативно-тактического уровня. За март было обезврежено около тысячи таких дронов благодаря слаженной работе систем ПВО и дронов-перехватчиков.

Особое внимание уделяется также противодействию вражеским беспилотным системам. Для этого внедряются новейшие системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ), которые значительно увеличили количество систем ближнего действия, обеспечивая защиту наших подразделений от атак вражеских дронов.

Генерал Сырский подчеркнул, что беспилотные системы стремительно развиваются, и важно не прекращать следить за технологическими новациями, внедряя опыт на практике.

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