В пригородах Суджи Курской области РФ и районах вокруг города ведутся активные боевые действия, сообщил Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

Сырский прокомментировал бои в Курской области. Фото из открытых источников

"Противник применяет штурмовые подразделения воздушно-десантных войск и сил специальных операций с целью прорыва нашей обороны, вытеснения наших войск с территории Курской области РФ и переноса боевых действий на территорию Сумской и Харьковской областей. Пытаясь во что бы то ни стало достичь политических целей, враг уже понес и продолжает нести на Курщине значительные потери", — заявил Александр Сырский.

По словам Главнокомандующего ВСУ, за период Курской операции, продолжающейся с 6 августа 2024 года, общие потери российских войск составляют более 54,9 тыс. рублей. лиц, из которых безвозвратные – более 22,2 тыс. Более 900 окупантов попали в плен.

Главнокомандующий ВСУ отметил, что россияне совершают беспрецедентные атаки на собственные населенные пункты, из-за авиаударов город Суджа почти полностью разрушен.

По его словам, для сохранения жизней украинских военных подразделения Сил обороны совершают маневры на более выгодные рубежи.

"Задействуется прежде всего беспилотная составляющая и артиллерийские средства огневого поражения. Отдал для этого все необходимые распоряжения. Несмотря на усиленное давление российско-северокорейской армии, будем держать оборону на Курщине столько, сколько это будет целесообразно и необходимо", — добавил он.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент США заявил, что планирует на этой неделе поговорить с главой России Владимиром Путиным. По словам Дональда Трампа, он планирует позвонить главе Кремля, поскольку "для танго нужны двое". При этом он заявил, что разговор с Путиным может состояться уже на этой неделе. Президент США сказал, что надеется на полное прекращение огня между Россией и Украиной уже в ближайшие дни. Он отметил, что представители США и России проведут контакты в ближайшее время.