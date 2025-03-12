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Марьян Ощановский
В пригородах Суджи Курской области РФ и районах вокруг города ведутся активные боевые действия, сообщил Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.
Сырский прокомментировал бои в Курской области. Фото из открытых источников
По словам Главнокомандующего ВСУ, за период Курской операции, продолжающейся с 6 августа 2024 года, общие потери российских войск составляют более 54,9 тыс. рублей. лиц, из которых безвозвратные – более 22,2 тыс. Более 900 окупантов попали в плен.
Главнокомандующий ВСУ отметил, что россияне совершают беспрецедентные атаки на собственные населенные пункты, из-за авиаударов город Суджа почти полностью разрушен.
По его словам, для сохранения жизней украинских военных подразделения Сил обороны совершают маневры на более выгодные рубежи.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент США заявил, что планирует на этой неделе поговорить с главой России Владимиром Путиным. По словам Дональда Трампа, он планирует позвонить главе Кремля, поскольку "для танго нужны двое". При этом он заявил, что разговор с Путиным может состояться уже на этой неделе. Президент США сказал, что надеется на полное прекращение огня между Россией и Украиной уже в ближайшие дни. Он отметил, что представители США и России проведут контакты в ближайшее время.
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