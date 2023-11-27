Сырский рассказал, где объявились бывшие соратники Пригожина

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Кравцев Сергей
В районе Купянска позиции украинских защитников штурмуют бывшие наемники террористической группы Вагнера – они приобщаются к штурмовым бригадам типа "Шторм". Как передает портал "Комментарии", об этом сообщил командующий Сухопутными войсками Александр Сырский.
Александр Сырский. Фото из открытых источников
Генерал отметил, никаких успехов на данном направлении у российских захватчиков нет и не предвидится.
Боевые действия продолжаются недалеко от Ивановки и Синьковки Харьковской области.
Читайте также на портале "Комментарии" — российское вторжение в Украину продолжается уже 21 месяц. За это время изменились многие и изменилось многое. В том числе формат "Рамштайн", в рамках которого принимаются консолидированные решения о военной поддержке нашей страны со стороны партнеров. Теперь ориентация делается на долгосрочное стратегическое планирование в вопросах усиления возможностей нашего государства. Всё мощнее становится и украинское ПВО, в том числе благодаря усилиям Германии, которая в начале вторжения боялась серьезно помогать Украине. Несмотря на лже-миротворческие заявления, Путин явно не изменил своих планов, собираясь дальше вести войну в Украине и расширять военные конфликты во всем мире. Эксперты проанализировали специально для портала "Комментарии" то, что происходит сейчас на всех фронтах, что может произойти, а также поделились мнениями о том, как более эффективно давать отпор российской агрессии.
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