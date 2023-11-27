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Сырский рассказал, где объявились бывшие соратники Пригожина

Экс-вагнеровцы штурмуют ВСУ под Купянском, но безуспешно

сегодня, 12:38
Автор:
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Кравцев Сергей
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В районе Купянска позиции украинских защитников штурмуют бывшие наемники террористической группы Вагнера – они приобщаются к штурмовым бригадам типа "Шторм". Как передает портал "Комментарии", об этом сообщил командующий Сухопутными войсками Александр Сырский.

Сырский рассказал, где объявились бывшие соратники Пригожина

Александр Сырский. Фото из открытых источников

"На Купянском направлении для штурмов украинских позиций используют подразделения, сформированные из бывших заключенных "шторм", "шторм z, шторм v. Фиксируется присутствие бывших так называемых "вагнеров", которые тоже приобщаются к штурмам", – написал Сырский.


Генерал отметил, никаких успехов на данном направлении у российских захватчиков нет и не предвидится.

Боевые действия продолжаются недалеко от Ивановки и Синьковки Харьковской области.

Читайте также на портале "Комментарии" — российское вторжение в Украину продолжается уже 21 месяц. За это время изменились многие и изменилось многое. В том числе формат "Рамштайн", в рамках которого принимаются консолидированные решения о военной поддержке нашей страны со стороны партнеров. Теперь ориентация делается на долгосрочное стратегическое планирование в вопросах усиления возможностей нашего государства. Всё мощнее становится и украинское ПВО, в том числе благодаря усилиям Германии, которая в начале вторжения боялась серьезно помогать Украине. Несмотря на лже-миротворческие заявления, Путин явно не изменил своих планов, собираясь дальше вести войну в Украине и расширять военные конфликты во всем мире. Эксперты проанализировали специально для портала "Комментарии" то, что происходит сейчас на всех фронтах, что может произойти, а также поделились мнениями о том, как более эффективно давать отпор российской агрессии.




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