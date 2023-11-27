Сырский рассказал, где объявились бывшие соратники Пригожина

В районе Купянска позиции украинских защитников штурмуют бывшие наемники террористической группы Вагнера – они приобщаются к штурмовым бригадам типа "Шторм". Как передает портал "Комментарии", об этом сообщил командующий Сухопутными войсками Александр Сырский.

Александр Сырский. Фото из открытых источников

"На Купянском направлении для штурмов украинских позиций используют подразделения, сформированные из бывших заключенных "шторм", "шторм z, шторм v. Фиксируется присутствие бывших так называемых "вагнеров", которые тоже приобщаются к штурмам", – написал Сырский.

Генерал отметил, никаких успехов на данном направлении у российских захватчиков нет и не предвидится.

Боевые действия продолжаются недалеко от Ивановки и Синьковки Харьковской области.

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