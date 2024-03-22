Сырский рассказал, что сейчас происходит в армии. Как проходит укрепление обороноспособности

Как сообщил Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, в соответствии с принятыми решениями проводится оптимизация структур военного управления, активно действующих в отражении обширной вооруженной агрессии со стороны Российской Федерации. По его словам, в течение десятилетнего конфликта временные военные органы управления и зоны ответственности военных группировок формировались и изменялись в соответствии с текущей обстановкой и потребностями боевых действий.

Александр Сырский

Как отметил Сырский, учитывая приобретенный опыт, принимаются организационные мероприятия с целью упрощения и повышения эффективности управления. Основная цель этих мер состоит в оптимизации и улучшении оперативности командования.

Кроме того, Главнокомандующий ВСУ подчеркнул, что некоторые военные группировки будут переформатированы, в частности будет рассмотрена реорганизация руководящего кадрового потенциала с целью рационального распределения ресурсов. Один из главных приоритетов состоит во внедрении системы ротации личного состава боевых бригад.

При этом Сырский подчеркнул, что некоторые военные подразделения действуют в зоне отражения вооруженной агрессии Российской Федерации уже с начала полномасштабного вторжения. Кроме того, важно уделять должное внимание вопросам отдыха для наших военных, обеспечению вооружением и военной техникой, а также восстановлению боеспособности бригад в целом, добавил Главнокомандующий ВСУ.

По его словам, этот процесс уже начат и будет продолжен в будущем. Сырский подчеркнул, что идет укрепление обороноспособности, чтобы противостоять врагу и приближать победу над ним.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в Генштабе поддержали замечания нардепов о ротациях военных.