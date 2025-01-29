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Сырский привез на фронт нового командующего: какие три задачи поставил

Стало известно также, куда свернула карьера генерал-майора Андрея Гнатова

сегодня, 19:13
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Николай Лисицын

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский 29 января представил личному составу нового командующего оперативно-стратегической группировкой войск "Хортица". Как стало известно ранее, им стал командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины генерал-майор Михаил Драпатый. Об этом сообщает портал "Комментарии".

Сырский привез на фронт нового командующего: какие три задачи поставил

Сырский лично представил Драпатого подчиненным. Фото: Генштаб ВСУ

Главком также поблагодарил за работу в ОСУВ "Хортица" генерал-майора Андрея Гнатова, который продолжит службу в должности заместителя начальника Генштаба ВС Украины.

По словам Сырского, он "поставил первоочередные задачи, чтобы сдержать напор превосходящего противника".

"Враг сосредотачивает наибольшие силы именно на тех направлениях, которые относятся к операционной зоне ОСУВ "Хортица". Наша задача – держать линию, наносить российским оккупантам максимальные потери и заботиться об украинских защитниках. Работаем вместе", — отметил главком ВСУ.

"Комментарии" сообщали, что 26 января президент Украины Владимир Зеленский поручил усилить командный состав войск в Донецкой области – генерал-майор Михаил Драпатый направлен для руководства оперативно-стратегической группировкой войск "Хортица". Это жесточайшие направления боев, отметил глава государства. При этом за Драпатым останется должность командующего Сухопутными войсками ВСУ, на которую он был недавно назначен. 

Портал "Комментарии" уже приводил заявление российского правителя Владимира Путина о том, что якобы война закончится через полтора, в лучшем для Украины случае — через два месяца. Глава Кремля убежден, что Украина якобы и месяца не просуществует, "если прекратятся деньги и, в широком смысле говоря, патроны". То есть, российский правитель надеется, что Запад прекратит военную помощь, и ВСУ перестанут сопротивляться.



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Источник: https://www.facebook.com/CinCAFofUkraine/posts/pfbid02DG2HjcjrXTJqDacvvq5dANJivQEn3UUFvWUur6aRTefCWpD8JtouvJkGmQBxJgkdl
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