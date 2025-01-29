Сырский привез на фронт нового командующего: какие три задачи поставил

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский 29 января представил личному составу нового командующего оперативно-стратегической группировкой войск "Хортица". Как стало известно ранее, им стал командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины генерал-майор Михаил Драпатый. Об этом сообщает портал "Комментарии".
Сырский лично представил Драпатого подчиненным. Фото: Генштаб ВСУ
Главком также поблагодарил за работу в ОСУВ "Хортица" генерал-майора Андрея Гнатова, который продолжит службу в должности заместителя начальника Генштаба ВС Украины.
По словам Сырского, он "поставил первоочередные задачи, чтобы сдержать напор превосходящего противника".
"Враг сосредотачивает наибольшие силы именно на тех направлениях, которые относятся к операционной зоне ОСУВ "Хортица". Наша задача – держать линию, наносить российским оккупантам максимальные потери и заботиться об украинских защитниках. Работаем вместе", — отметил главком ВСУ.
"Комментарии" сообщали, что 26 января п
резидент Украины Владимир Зеленский поручил усилить командный состав войск в Донецкой области – генерал-майор Михаил Драпатый
направлен для руководства оперативно-стратегической группировкой войск "Хортица". Это жесточайшие направления боев, отметил глава государства. При этом за Драпатым останется должность командующего Сухопутными войсками ВСУ, на которую он был недавно назначен.
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Портал "Комментарии" уже приводил заявление российского правителя Владимира Путина о том, что якобы война закончится через полтора, в лучшем для Украины случае — через два месяца. Глава Кремля убежден, что Украина якобы и месяца не просуществует, "если прекратятся деньги и, в широком смысле говоря, патроны". То есть, российский правитель надеется, что Запад прекратит военную помощь, и ВСУ перестанут сопротивляться.
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