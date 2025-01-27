Безуглая впервые довольна назначением в командовании ВСУ и снова напала на Сырского

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Недилько Ксения
Вчера президент Украины Владимир Зеленский поручил усилить командный состав войск в Донецкой области – генерал-майор Михаил Драпатый направлен для руководства оперативно-стратегической группировкой войск "Хортица". Это жесточайшие направления боев, отметил глава государства.
Фото: коллаж портала "Комментарии"
В свою очередь одиозная нардепка Марьяна Безуглая, известная своими выпадами в сторону командования ВСУ, одобрила такой выбор президента и даже его поблагодарила.
Она отметила, что Драпатый всегда демонстрировал результаты именно на поле боя, и после его перенаправления ситуация в ОТУ "Луганск" значительно ухудшилась, не говоря уже об общей динамике фронта.
"К сожалению, командующий "Хортицей" Гнатов не проявил активности в течение всего времени своей работы. Хотя он, конечно, не был таким одиозным и жестоким "совком", как его предшественник Содоль, однако оставаясь зажатым между ручным контролем Сырского и его Генштабом и реальными потребностями подразделений на фронте, не смог справиться с вызовами.
Итак, пазл для фронта наконец-то сложился, и мы получили одного из лучших на руководящий пост. Искренне желаю успехов Драпатому. Благодарю Президента", – подчеркнула Безуглая.
В то же время Главнокомандующего ВСУ Александра Сырского и его "приближенных", нардепка назвала "отсталой верхушкой" и пожелала им скорейшего увольнения.
Напомним, портал "Комментарии" писал, как руководитель Центра изучения оккупации, экс-советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко прокомментировал сообщение нардепки Марьяны Безуглой, в котором она поддержала бывшего советника ОП Алексея Арестовича на счет поведения военнопленных, которых россияне расстреляли, и призвал "плюнуть ей в лицо".
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