Безуглая впервые довольна назначением в командовании ВСУ и снова напала на Сырского

Вчера президент Украины Владимир Зеленский поручил усилить командный состав войск в Донецкой области – генерал-майор Михаил Драпатый направлен для руководства оперативно-стратегической группировкой войск "Хортица". Это жесточайшие направления боев, отметил глава государства.

Фото: коллаж портала "Комментарии"

В свою очередь одиозная нардепка Марьяна Безуглая, известная своими выпадами в сторону командования ВСУ, одобрила такой выбор президента и даже его поблагодарила.

"Желаю успехов Михаилу Драпатому как новому руководителю основного участка фронта, "Хортице". Это была сложная и противоречивая внутренняя адвокационная кампания, ведь институционально, если уже назначили командующим Сухопутными войсками, следует заниматься тылом и развитием основного и крупнейшего вида ВСУ, а не перебрасывать человека обратно на расширенный боевой функционал. Но Драпатый – именно боевой менеджер, и его назначение в Сухопутные войска изначально было противоречивым результатом интриг, направленных на его устранение в качестве кандидата на должности начальника Генштаба или Главнокомандующего ВСУ", – отметила нардепка.

Она отметила, что Драпатый всегда демонстрировал результаты именно на поле боя, и после его перенаправления ситуация в ОТУ "Луганск" значительно ухудшилась, не говоря уже об общей динамике фронта.

"К сожалению, командующий "Хортицей" Гнатов не проявил активности в течение всего времени своей работы. Хотя он, конечно, не был таким одиозным и жестоким "совком", как его предшественник Содоль, однако оставаясь зажатым между ручным контролем Сырского и его Генштабом и реальными потребностями подразделений на фронте, не смог справиться с вызовами. Итак, пазл для фронта наконец-то сложился, и мы получили одного из лучших на руководящий пост. Искренне желаю успехов Драпатому. Благодарю Президента", – подчеркнула Безуглая.

В то же время Главнокомандующего ВСУ Александра Сырского и его "приближенных", нардепка назвала "отсталой верхушкой" и пожелала им скорейшего увольнения.

"Должны избавиться от иллюзий относительно того, в каком катастрофическом положении сейчас окажется Драпатый. Ему придется проявлять безграничную изобретательность в организации, одновременно преодолевая безумное давление и интриги сверху", – добавила политик.

Напомним, портал "Комментарии" писал, как руководитель Центра изучения оккупации, экс-советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко прокомментировал сообщение нардепки Марьяны Безуглой, в котором она поддержала бывшего советника ОП Алексея Арестовича на счет поведения военнопленных, которых россияне расстреляли, и призвал "плюнуть ей в лицо".