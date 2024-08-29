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Сырский приехал из Покровского направления и рассказал о том, что там происходит

Сырский рассказал, где сейчас идут самые жестокие бои

сегодня, 16:41
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Ткачик Олеся

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что в течение нескольких дней работал несколько в бригадах, ведущих оборону на Покровском направлении, где в настоящее время сложилась наиболее сложная ситуация.

Сырский приехал из Покровского направления и рассказал о том, что там происходит

Александр Сырский

По его словам, работа в штабах продолжается практически в круглосуточном режиме. Постоянно приходится принимать нестандартные решения по укреплению обороны и уничтожению наступающего противника, добавил Сырский.

"Самые интенсивные бои идут на восточных окраинах Гродовки, далее по рубежу Каменного и Красного оврагов, непосредственно в Новогродовке, ниже, в районе восточной окраины Михайловки, которая расположена перед Селидовом. Бои носят исключительно жесткий характер. Враг бросает в бой все, что может двигаться и наступать, пытаясь прорвать оборону наших войск", — сообщил Сырский.

Он подчеркнул, что украинские военные проявляют мужество и героизм в боях с превосходящими силами противника.

Чрезвычайную стойкость показывают воины 25-й отдельной воздушно-десантной бригады, от действий которой враг несет большие потери. Кроме того, Сырский отметил военнослужащих 68-й отдельной егерской бригады имени Олексы Довбуша и 150-й отдельной механизированной бригады, которые не оставляют шансов врагам вернуться живыми и невредимыми с поля боя.

"В таких условиях наша главная задача – усилить оборону наших войск на наиболее сложных участках фронта, обеспечить бригады достаточным количеством боеприпасов и других материально-технических средств. Собственно, решению этих вопросов и была посвящена моя работа", — отметил Сырский.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что на Покровском направлении сложилась критическая ситуация, некоторые военные оставляют позиции без боя.




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Источник: https://www.facebook.com/CinCAFofUkraine/posts/pfbid02dAFUbguyJ6ti1Xx4GKu9JNNtteqK33sf7Gj4h8fBH2aqzLGy9YPnhyALJgZQsJial
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