Сырский приехал из Покровского направления и рассказал о том, что там происходит

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Ткачик Олеся
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что в течение нескольких дней работал несколько в бригадах, ведущих оборону на Покровском направлении, где в настоящее время сложилась наиболее сложная ситуация.
Александр Сырский
По его словам, работа в штабах продолжается практически в круглосуточном режиме. Постоянно приходится принимать нестандартные решения по укреплению обороны и уничтожению наступающего противника, добавил Сырский.
Он подчеркнул, что украинские военные проявляют мужество и героизм в боях с превосходящими силами противника.
Чрезвычайную стойкость показывают воины 25-й отдельной воздушно-десантной бригады, от действий которой враг несет большие потери. Кроме того, Сырский отметил военнослужащих 68-й отдельной егерской бригады имени Олексы Довбуша и 150-й отдельной механизированной бригады, которые не оставляют шансов врагам вернуться живыми и невредимыми с поля боя.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что на Покровском направлении сложилась критическая ситуация, некоторые военные оставляют позиции без боя.
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