Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский отреагировал на трагедию в Полтаве, где российские террористы нанесли ракетный удар по учебному заведению, отметив, что военная служба правопорядка в Вооруженных Силах Украины активно работает над расследованием этого преступления.

Александр Сырский (фото из открытых источников)

Сырский сообщил, что удар был нанесен двумя ракетами "Искандер", в результате чего значительное количество людей погибло и многие получили ранения. Под завалами оказались десятки человек, а также пострадала территория соседнего лечебного учреждения.

"Мои искренние соболезнования всем родным и близким погибших. Боль и грусть по погибшим…", — выразил соболезнования Сырский. Он подчеркнул, что Россия должна ответить за свои военные преступления, и виновные непременно будут наказаны, ведь такие преступления не имеют срока давности.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, как российская агрессия усложнила спасательные операции. Российский баллистический удар по Полтаве привел к гибели 41 человека и около 200 раненых. Воздушные тревоги, раздававшиеся в течение часа после атаки, помешали спасателям быстро приступить к поиску пострадавших. Об этом сообщил депутат Полтавского городского совета Сергей Каплин.

По словам Каплина, все больницы города на данный момент заполнены пострадавшими, а медицинский персонал работает на грани возможностей. Воздушная тревога раздалась в Полтаве именно в момент взрыва, что значительно усложнило эвакуацию и доступ к бомбоубежищам. По словам Сергея Каплина, после первого удара тревога возобновлялась несколько раз в течение часа, что создавало дополнительную угрозу спасателям и гражданскому населению.

Депутат подчеркнул, что в результате действий российской армии спасатели были вынуждены неоднократно прерывать свои работы и возвращаться в укрытие из-за угрозы новых ударов.

