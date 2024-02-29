Сырский откровенно рассказал о ситуации на фронте и назвал свои задачи

Как подчеркнул Сырский, украинские военные ведут жесткие бои с оккупантами, силы которых преобладают. Главнокомандующий заверил, что враг несет значительные потери, но продолжает атаковать позиции Сил обороны. При этом Сырский добавил, что иногда украинские военные все же преуспевают на отдельных участках фронта.

Александр Сырский

Главнокомандующий также сообщил, в чем сейчас состоят его основные задачи.

"Моя задача – эффективно использовать боевые возможности вооружения и военной техники наших подразделений для нанесения максимальных потерь противнику и уничтожения значительной части его артиллерии и бронетехники",

– сказал Сырский.

Также он подчеркнул, что еще одной его задачей является удержание позиций, которые занимают Силы обороны, а также возвращение территорий, с которых ВСУ вынуждены были отойти.

Чтобы достичь поставленных целей, говорит Сырский, нужно грамотно распределять резервы. По его словам, он обращает внимание командиров на то, как организована работа на пунктах управления по огневому поражению противника, на своевременность и адекватность принятых решений в соответствии с сложившейся обстановкой и на поддержание постоянного взаимодействия между частями и подразделениями.

Напомним, ранее Александр Сырский рассказал, что украинские защитники героически выбили российских захватчиков из окрестностей Орловки Покровского района Донецкой области. Александр Сырский отметил мужество, стойкость и героизм военнослужащих 3-й штурмовой и 25-й отдельной воздушно-десантной бригад.

Вместе с тем, как сообщал портал "Комментарии", российский диктатор Владимир Путин заявил, что не собирается завершать войну в Украине. По его словам, сейчас у российских военных преимущество на линии фронта и "освобождают" территории Донбасса.