Сырский обратился к воинам: что сегодня происходит на фронте

Украинский фронт сегодня символизирует "цепь единства", которую традиционно делают в День соборности. Передовую держат украинские защитники, которые демонстрируют непобедимость. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

Александр Сырский. Фото из открытых источников

Главком обратился с приветствием по случаю Дня соборности ко всем украинским защитникам и защитницам, подчеркнув, что соборность – это не только о границах, но и о моральном принципе единства нации, общей ответственности и борьбе.

Сырский напомнил, что в 1990 году украинцы создали символическую "цепь единства" длиной почти 700 километров, демонстрируя свое желание жить в свободной и единой Украине.

"Сегодня эту "цепь единства" олицетворяет украинский фронт, на более чем тысячекилометровом участке которого идут ожесточенные бои с оккупантом. И держат ее украинские солдаты, сержанты и офицеры, демонстрируя, что единая Украина — непобедима. Украину, объединенную общей целью, невозможно одолеть. 820 тысяч обезвреженных Силами обороны Украины оккупантов это уже почувствовали", — заявил он.

Главнокомандующий ВСУ добавил, что украинцы были вместе, когда отбрасывали врага от Киева, гнали захватчиков из Киевской, Черниговской и Сумской областей, бок о бок освобождали Харьковскую и Херсонскую области, наносили удары врагу на опережение в Курской области.

"Мы должны держать строй под ударами врага в Донецкой области, проводя оборонительную операцию и уничтожая оккупантов и их резервы. В единстве наша сила. В единстве — наш путь к победе. Вооруженные силы Украины благодарят каждого украинца и каждую украинку за это единство, веру и поддержку", — высказался Александр Сырский.

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