Сырский обратился к воинам: что сегодня происходит на фронте

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Кравцев Сергей
Украинский фронт сегодня символизирует "цепь единства", которую традиционно делают в День соборности. Передовую держат украинские защитники, которые демонстрируют непобедимость. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.
Александр Сырский. Фото из открытых источников
Главком обратился с приветствием по случаю Дня соборности ко всем украинским защитникам и защитницам, подчеркнув, что соборность – это не только о границах, но и о моральном принципе единства нации, общей ответственности и борьбе.
Сырский напомнил, что в 1990 году украинцы создали символическую "цепь единства" длиной почти 700 километров, демонстрируя свое желание жить в свободной и единой Украине.
Главнокомандующий ВСУ добавил, что украинцы были вместе, когда отбрасывали врага от Киева, гнали захватчиков из Киевской, Черниговской и Сумской областей, бок о бок освобождали Харьковскую и Херсонскую области, наносили удары врагу на опережение в Курской области.
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