Сырский назвал точное количество пленных россиян, захваченных в Курской области

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский озвучил количество российских военнопленных, взятых на Курском направлении фронта. Кроме того, по словам генерала, из-за военной операции Украины на территории РФ, Москва стянула десятки тысяч солдат в Курскую область.



Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Фото из открытых источников

Александр Сырский принял участие на форуме "Украина 2024. Независимость" в Киеве. Во время своего выступления украинский генерал рассказал, что Россия перебросила в Курскую область 30 тысяч военных. По его словам, армия РФ начинает снимать войска с других направлений фронта.

"Курская операция отвлекла значительное количество сил врага. К настоящему моменту мы можем констатировать, что около 30 тыс. военных уже переброшены на Курское направление. И эта цифра растет. Противник пытается снимать части с других направлений", — сказал Сырский.

Также главнокомандующий ВСУ указал точную цифру военнослужащих российской армии, попавших в украинский плен в Курской области.

"В плен на Курском направлении взято 594 военнослужащих РФ", – заявил Сырский.

Украина 6 августа начала военную операцию на территории России, прорвав российскую границу в Курской области. Как следствие, за 20 дней Украина контролирует почти 100 населенных пунктов РФ и захватила около 1000 кв. км территории России.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что россияне заявили о готовности "стереть с лица земли" собственные села в Курской области при попытке их освободить от украинцев.



Также "Комментарии" писали, сколько в Курской области солдат РФ попали в плен по оценкам Запада.