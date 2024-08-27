Сырский назвал точное количество пленных россиян, захваченных в Курской области

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Slava Kot
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский озвучил количество российских военнопленных, взятых на Курском направлении фронта. Кроме того, по словам генерала, из-за военной операции Украины на территории РФ, Москва стянула десятки тысяч солдат в Курскую область.
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Фото из открытых источников
Александр Сырский принял участие на форуме "Украина 2024. Независимость" в Киеве. Во время своего выступления украинский генерал рассказал, что Россия перебросила в Курскую область 30 тысяч военных. По его словам, армия РФ начинает снимать войска с других направлений фронта.
Также главнокомандующий ВСУ указал точную цифру военнослужащих российской армии, попавших в украинский плен в Курской области.
Украина 6 августа начала военную операцию на территории России, прорвав российскую границу в Курской области. Как следствие, за 20 дней Украина контролирует почти 100 населенных пунктов РФ и захватила около 1000 кв. км территории России.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что россияне заявили о готовности "стереть с лица земли" собственные села в Курской области при попытке их освободить от украинцев.
Также "Комментарии" писали, сколько в Курской области солдат РФ попали в плен по оценкам Запада.
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