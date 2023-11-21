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Сырский назвал новый пункт, на который россияне начали наступление

Генерал-полковник Александр Сырский рассказал о ситуации на востоке Украины и направлениях, где Россия продолжает активное наступление.

сегодня, 10:33
Автор:
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Slava Kot
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Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский рассказал, что российская армия пытается захватить населенный пункт Синьковка в Харьковской области. По словам украинского генерал-полковника, таким образом, российские силы будут пытаться осуществить наступление в направлении Купянска в будущем.

Сырский назвал новый пункт, на который россияне начали наступление

Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский. Фото из открытых источников

Александр Сырский рассказал о военной ситуации на фронте и планах России.


"Пытается выйти на населенный пункт Синьковка, Харьковской области, чтобы продолжить наступление на город Купянск", — сообщил генерал-полковник Александр Сырский и добавил, что украинские военные отражают все попытки оккупантов в этом направлении.

Что касается других направлений, то Сырский заметил изменения на Лиманском направлении. По его словам, россияне перегруппировываются и подымают резервы в этом направлении для будущих попыток наступления.

Командующий Сухопутными войсками ВСУ указал, что на Бахмутском направлении продолжают идти тяжелые бои, а российские силы и дальше атакуют, особенно в районе Клищиевки.

Александр Сырский подвел также итоги за ноябрь и сообщил, что в оперативно-стратегической группировке "Хортица" количество уничтоженных оккупантов достигло отметки 6,5 тыс. А среди техники потери россиян составляют 800 единиц, включая 79 танков.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что бывший директор ЦРУ объяснил, от чего будет зависеть окончание войны в Украине.

Также "Комментарии" писали о немецких аналитиках, предупреждающих о новой войне России. По их подсчетам, Путин сможет атаковать страны НАТО через 5-10 лет.



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Источник: https://t.me/osirskiy/449
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