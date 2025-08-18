logo

Сырский назвал два приоритетные направления, куда РФ бросает все силы
НОВОСТИ

Сырский назвал два приоритетные направления, куда РФ бросает все силы

Теперь враг перебрасывает свои части из Сумского на Запорожское направление, но не только

18 августа 2025, 09:20
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Российское командование сейчас занято тем, что проводит перегруппировку и концентрируется на двух основных направлениях: Покровском и Запорожском. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в интервью РБК-Украина сделал главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

Сырский назвал два приоритетные направления, куда РФ бросает все силы

Наступление России. Фото: из открытых источников

"Ситуация на фронте сейчас действительно сложная. Она характеризуется продолжением стратегической наступательной операции России", — сказал главком.

По его словам, сейчас противник проводит перегруппировку и концентрируется на двух основных направлениях.

"Это Покровское направление, которое для россиян остается определяющим. И теперь враг перебрасывает свои части из Сумского на Запорожское направление. То есть это будет второе направление, на котором враг планирует начать активные наступательные действия", — пояснил главнокомандующий.

Александр Сырский отметил, что на Запорожском направлении сейчас продолжаются действия невысокой интенсивности. Но реализуя цели и указания Путина, оккупанты пытаются нанести также и там мощный удар, который планировался еще год назад. Но тогда Курская операция как раз сорвала их планы.

Главнокомандующий напомнил, что россияне перебрасывали войска из Запорожской области в Курскую область, в частности 76-ю десантно-штурмовую дивизию.

Относительно целей врага на этом направлении, Сырский отметил, что цель противника – прорыв нашей обороны и продвижение вглубь территории. Их цель, конечно — вся область.

Читайте также на портале "Комментарии" — сколько территории Украины захватили россияне за 1010 дней войны: в DeepState раскрыли цифры.




Источник: https://www.rbc.ua/ukr/news/nam-treba-postiyno-gotuvatisya-viyni-rosieyu-1755468130.html
