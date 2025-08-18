Сырский назвал два приоритетные направления, куда РФ бросает все силы

Рубрики
Российское командование сейчас занято тем, что проводит перегруппировку и концентрируется на двух основных направлениях: Покровском и Запорожском. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в интервью РБК-Украина сделал главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.
Наступление России. Фото: из открытых источников
По его словам, сейчас противник проводит перегруппировку и концентрируется на двух основных направлениях.
Александр Сырский отметил, что на Запорожском направлении сейчас продолжаются действия невысокой интенсивности. Но реализуя цели и указания Путина, оккупанты пытаются нанести также и там мощный удар, который планировался еще год назад. Но тогда Курская операция как раз сорвала их планы.
Главнокомандующий напомнил, что россияне перебрасывали войска из Запорожской области в Курскую область, в частности 76-ю десантно-штурмовую дивизию.
Относительно целей врага на этом направлении, Сырский отметил, что цель противника – прорыв нашей обороны и продвижение вглубь территории. Их цель, конечно — вся область.
