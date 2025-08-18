Сырский назвал два приоритетные направления, куда РФ бросает все силы

Российское командование сейчас занято тем, что проводит перегруппировку и концентрируется на двух основных направлениях: Покровском и Запорожском. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в интервью РБК-Украина сделал главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

Наступление России. Фото: из открытых источников

"Ситуация на фронте сейчас действительно сложная. Она характеризуется продолжением стратегической наступательной операции России", — сказал главком.

По его словам, сейчас противник проводит перегруппировку и концентрируется на двух основных направлениях.

"Это Покровское направление, которое для россиян остается определяющим. И теперь враг перебрасывает свои части из Сумского на Запорожское направление. То есть это будет второе направление, на котором враг планирует начать активные наступательные действия", — пояснил главнокомандующий.

Александр Сырский отметил, что на Запорожском направлении сейчас продолжаются действия невысокой интенсивности. Но реализуя цели и указания Путина, оккупанты пытаются нанести также и там мощный удар, который планировался еще год назад. Но тогда Курская операция как раз сорвала их планы.

Главнокомандующий напомнил, что россияне перебрасывали войска из Запорожской области в Курскую область, в частности 76-ю десантно-штурмовую дивизию.

Относительно целей врага на этом направлении, Сырский отметил, что цель противника – прорыв нашей обороны и продвижение вглубь территории. Их цель, конечно — вся область.

Читайте также на портале "Комментарии" — сколько территории Украины захватили россияне за 1010 дней войны: в DeepState раскрыли цифры.



